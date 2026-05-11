Trump duce o armată de oameni de afaceri în China pentru a forța acorduri comerciale. Lista directorilor care merg cu președintele american la Beijing
Președintele american Donald Trump va lua cu el în călătoria din China de săptămâna aceasta o serie de directori de top din diverse sectoare ale industriei americane: tehnologie, finanțe, aviație și agricultură. În total, 17 directori americani i se vor alătura lui Trump în această călătorie, a declarat pentru BBC un oficial al Casei Albe care cunoaște planurile.

Printre cei mai importanți participanți se numără Elon Musk (fondatorul Tesla și SpaceX), Tim Cook (directorul general Apple) și Larry Fink (BlackRock). De asemenea, vor fi prezenți și directori de la Boeing, Goldman Sachs, Meta, Visa și Citigroup.

Prin vizita acestora în China, Trump dorește să securizeze acorduri comerciale majore și angajamente de achiziție din partea Beijingului. Împreună, directorii reprezintă o gamă largă de interese comerciale din SUA, de la rețelele sociale și hardware de larg consum, până la cipuri de computer și producție comercială. Un punct central este o posibilă comandă masivă de avioane pentru Boeing, care ar putea fi cea mai mare din istorie

Lista directorilor care îl însoțesc pe Donald Trump în vizita din China:

• Dina Powell McCormick, președinte și vicepreședinte al Meta
• Kelly Ortberg, președinte și director executiv al Boeing
• Ryan McInerney, directorul executiv al Visa
• Stephen Schwarzman, CEO al Blackstone
• Brian Sikes, director executiv și președinte al Cargill
• Jane Fraser, director executiv al Citi
• Chuck Robbins, director executiv și președinte al Cisco
• Jim Anderson, director executiv al Coherent
• Henry Lawrence Culp, director executiv al GE Aerospace
• David Solomon, directorul executiv al Goldman Sachs
• Jacob Thaysen, directorul executiv al Illumina
• Michael Miebach, președintele Mastercard

Această călătorie este importantă pentru Statele Unite în contextul în care Trump se va întâlni cu președintele chinez Xi Jinping într-un moment de animozitate între cele două state. Un aspect important al vizitei de la Beijing vor fi discuțiile despre războiul dintre Statele Unite și Iran, care a amânat anterior întâlnirea dintre Trump și Xi Jinping. Se așteaptă ca Trump să facă presiuni asupra Chinei, care depinde de Iran pentru petrol ieftin, să faciliteze un acord între Teheran și Washington pentru a pune capăt războiului.

