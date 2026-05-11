Victor Negrescu îi îndeamnă pe tineri să întrebe politicienii de ce fac politică: „Răspunsul va demonstra dacă politicianul merită încrederea lui”

Victor Negrescu (d)
Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a vorbit într-un interviu de tip „Ping Pong”, pentru Mediafax, despre fondurile europene, diferențele dintre Bruxelles și București și a explicat de ce România a avut de câștigat din aderarea la Uniunea Europeană (UE).

El a precizat că țara noastră trebuie să învețe să folosească mai bine fondurile europene și a amintit despre importanța contactului direct cu cetățenii.

De asemenea, liderul european dezvăluie ce calități apreciază cel mai mult la oameni și transmite un sfat tinerilor care își doresc o carieră la Bruxelles.

Reporter: Numele complet.
Victor Negrescu: Victor Negrescu.

R: Studii și funcția actuală.
VN: Doctorat, MBA, Științe Politice, în prezent vicepreședinte al Parlamentului European.

R: Numiți trei politicieni pe care îi admirați.
Victor Negrescu: Constantin Titel Popescu, Barack Obama și Antonio Costa.

R: Un mit despre politicieni care vă deranjează.
Victor Negrescu: Că nu fac nimic. E fals!

R: Ce vă enervează cel mai tare în Parlamentul European?
Victor Negrescu: Lipsa de contact cu cetățenii, de aceea eu am inițiat proiecte pilot prin care, în mod concret, acționez la firul ierbii.

R: Numiți trei politicieni pe care nu i-ați vota niciodată.
Victor Negrescu: Viktor Orban, Vladimir Putin și Hitler.

R: Care e diferența cea mai importantă dintre vicepreședintele unui parlament și un europarlamentar?
Victor Negrescu: Vicepreședintele are mai multă influență, a fost deja votat de foarte mulți eurodeputați. Putem schimba lucrurile în bine pentru români.

PNRR-ul, pe scurt

R: Dacă ați explica pe scurt ce e PNRR unui licean, cum ați face-o?
Victor Negrescu: Bani europeni pentru dezvoltare și pentru a obține acești bani, trebuie să facem reforme.

R: Cum i-ați schimba părerea unui tânăr, în 20 de secunde, care crede că toți politicienii sunt la fel?
VN: Păi o să îl provoc pe tânăr să întrebe toți politicienii de ce fac politică. Răspunsul va demonstra dacă politicianul merită încrederea lui.

R: România a pierdut sau a câștigat mai mult din UE până acum?
VN: A câștigat. A câștigat bani europeni, a câștigat în ceea ce înseamnă drepturi, a câștigat în ceea ce înseamnă justiție și facem parte dintr-o comunitate cu valori comune.

R: Ce gest mic al unui om vă spune cel mai mult despre caracterul lui?
Victor Negrescu: Modul în care se comportă cu ceilalți. Bunul-simț este important.

R: Dacă ați descrie relația României cu fondurile europene folosind doar emoji-uri, ce emoji-uri ați folosi?
VN: Un smiley face cu semnul întrebării, adică suntem bucuroși că avem fonduri europene, însă trebuie să învățăm să le folosim mai bine.

R: Alături de ce personalitate din toate timpurile v-ar plăcea să luați prânzul?
VN: Alexandru Ioan Cuza.

R: Ce nu înțelege România despre banii europeni pe care îi are la dispoziție?
VN: România nu înțelege că banii europeni nu sunt un scop în sine, sunt o modalitate pentru a dezvolta România și banii trebuie să fie accesibili pentru toți.

R: Bruxelles sau București, unde e mai greu să fii om cumsecade?
VN: Păi trebuie să fii cumsecade peste tot. Și la București, și la Bruxelles, și la mine la Alba Iulia.

R: Ce v-a surprins cel mai tare când ați devenit vicepreședinte al Parlamentului European?
VN: Că nimeni nu s-a luptat pentru români, așa că am cerut din start să avem și români în funcții importante în Parlamentul European și am reușit să obțin acest lucru.

