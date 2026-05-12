Valentin Stan: Președintele României nu are voie să pună premier pe cine vrea el. Nicușor își ia puterea de decident, ceea ce e neconstituțional

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum Președintele României nu decide el cine este premier, ci doar numește propunerea majorității. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Îl mai ții minte pe Băsescu? În 2009 au făcut ăștia coaliția aia nefericită să-l facă pe Iohannis premier. Și a trimis să înregistreze la tribunal, în condițiile în care legea partidelor specifica în clar că n-au nevoie. Îl mai ții minte pe Băsescu atunci când a spus: și dacă se dărâmă planeta, nu-l pun pe Ponta premier? Până și Băsescu, la un moment dat, când a vorbit urna, a zis de ce să mă scarpin…

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum Președintele României nu decide el cine este premier, ci doar numește propunerea majorității. Acesta a început prin a spune că CCR i-a atras atenția lui Iohannis în 2014 că rolul președintelui nu e să decidă cine va fi premier. Jurnalistul susține că Nicușor încalcă Constituția spunând că nu permite să fie un premier de la AUR. Mai mult de atât, acesta susține că Nicușor și-a luat putere de decident în chestiunea premierului.