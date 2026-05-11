Valentin Stan: AUR face parte din grupul european al Conservatorilor și Reformiștilor din Parlamentul European. Este una dintre cele mai mari formațiuni politice din UE
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum AUR face parte din grupul european al Conservatorilor și Reformiștilor din Parlamentul European. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Nu există partid într-o familie validată de Parlamentul European care să fie anti-european. Nu există așa ceva.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum AUR face parte din grupul european al Conservatorilor și Reformiștilor din Parlamentul European. Acesta afirmă că grupul european este una dintre cele mai mari formațiuni politice din UE. Jurnalistul subliniază că nu există un partid într-o familie validată de Parlamentul European care să fie anti-european. Istoricul spune că în același grup din care face parte și AUR este și partidul Giorgiei Meloni.

AUR face parte din grupul european al Conservatorilor și Reformiștilor din Parlamentul European, una din cele mai mari familii politice ale Parlamentului European. Unde se află și partidul Giorgiei Meloni. Da? Partidul Fratelli d’Italia… A spune despre un partid care face parte dintr-o familie politică validată în Parlament European că este anti-european? Relevă ce? Că ești prost de nu mai poți pe linia de plutire a longitudinii. Nu mai ai unde să te agăți în imponderabilitatea cretinismului planetar, decât de cuiul maximal al propriei neputințe intelectuale. Nu există partid într-o familie validată de Parlamentul European care să fie anti-european. Nu există așa ceva.

