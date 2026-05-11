Lia Olguța Vasilescu i-a răspuns lui Ilie Bolojan, după ce acesta a acuzat-o că încearcă să racoleze PNL-iști. Vasilescu a postat și o captură cu apeluri

Lia Olguța Vasilescu i-a dat replica lui Ilie Bolojan, după ce premierul demis de Parlament a acuzat-o că ar încerca să racoleze membrii PNL. Ea a publicat și o captură de ecran cu apeluri ratate de la o persoană.

„Și din nou e ca la Radio Erevan. Nu am sunat un lider PNL. Am fost sunată.

P. S. Ați adoptat și vreo decizie privitoare la telefoanele dintre membrii PSD și PNL?”, a transmis Lia Olguța Vasilescu pe Facebook.

Ilie Bolojan a acuzat-o luni seară, la Digi 24, pe Lia Olguța Vasilescu că sună PNL-işti să-i racoleze.

„PNL și-a luat deciziile în forurile statutare, iar atunci când doamna Olguța Vasilescu îi sună pe colegii mei să le dea sfaturi ce trebuie să facă, ei știu ce trebuie să facă, altceva decât ce le spune ea”, a declarat Ilie Bolojan”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul demis a făcut o aluzie practic cum că Lia Olguța Vasilescu ar încerca să convingă liderii PNL să îl debarce pe Bolojan.

Întrebat însă pe cine a sunat, Bolojan nu a mai spus că a făcut-o și a răspuns: „Să spună doamna Olguța Vasilescu dacă a sunat pe cineva”.