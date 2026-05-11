Administrația Prezidențială dezminte informația potrivit căreia Președintele României, Nicușor Dan, ar fi respins solicitarea unei întâlniri bilaterale cu președintele finlandez Alexander Stubb în cadrul summitului București B9. Această informație este complet falsă și nu are niciun fundament în realitate, comunică Palatul Cotroceni.
Precizările Palatului Cotroceni au venit în contextul în care mai multe publicații au relatat că Nicușor Dan a refuzat o întrevedere bilaterală cu președintele finlandez Alexander Stubb, în cadrul summitului București B9.
Evenimentul va fi co-prezidat de șeful statului român și de președintele Poloniei, Karol Nawrocki, sub tema „Delivering More for Transatlantic Security”.
La summit vor participa secretarul general al NATO, Mark Rutte, președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, președintele Estoniei, Alar Karis, președintele Cehiei, Petr Pavel, președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs, președintele Slovaciei, Peter Pellegrini, președintele Finlandei, Alexander Stubb, premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.
De asemenea, la reuniune vor participa ministrul apărării din Suedia, Pål Jonson, ministrul afacerilor externe al Norvegiei, Espen Barth Eide, secretarul de stat permanent din Cancelaria premierului Islandei, Benedikt Árnason, reprezentantul permanent al Bulgariei la NATO, ambasadorul Nikolay Milkov, și ambasadorul Ungariei în România, Kissné Hlatki Katalin.
