Când va avea loc următoarea eclipsă totală de soare. Fenomenul nu se va mai repeta până în anul 2114

Iată când va avea loc următoarea eclipse totală de soare. Eclipsa va dura mai mult de 6 minute, iar acest fenomen cosmic nu se va mai repeta până în anul 2114.

La data de 2 august 2027, oamenii vor fi martori ai unei eclipse solare unice și istorice. Vreme de 6 minute, cerul se va întuneca complet, atunci când Luna va acoperi complet Soarele. Aceasta nu va fi o eclipse de soare oarecare, ci una dintre cele mai lungi și mai impresionante din istorie.

Fenomenul se produce atunci când Luna trece în fața Soarelui și îi blochează lumina. În mod normal, aceste eclipse sunt scurte, iar întunericul total durează între 2 și 3 minute. Dar, în 2027, ceva special se va întâmpla: eclipsa solară va dura 6 minute și 23 de secunde, adică dublu față de ceea ce eram obișnuiți să vedem.

Explicația are legătură cu o coincidență cosmică rară: Pământul se va afla în afeliu. Este și momentul în care planeta noastră se află la cea mai mare distanță de Soare. Prin urmare, Soarele pare puțin mai mic pe cer. Totodată, Luna se va afla la perigee, ceea ce înseamnă că va fi mai aproape de Pământ. Din această cauză, Luna va părea mai mare ca de obicei.

În plus, umbra Lunii se va îndrepta spre ecuator, ceea ce va prelungi și mai mult acest fenomen. Traseul umbrei va fi și el unul spectaculos: va începe în Strâmtoarea Gibraltar, apoi va traversa sudul Spaniei, Africa de Nord și Peninsula Arabică, înainte de a dispărea deasupra Oceanului Indian.

În Spania, orașe precum Cádiz și Málaga vor experimenta aproximativ 4 minute de întuneric. În Maroc, locuri precum Tanger și Tetuan vor fi complet întunecate. Însă vârful va fi atins în Luxor, Egipt, cu o eclipsă de peste 6 minute.

Din România însă, se va observa o eclipsă parțială, adică Luna va acoperi numai o parte din disc-soare. Spre exemplu, la București, se va vedea doar faza parțială. În România, eclipsa de Soare va începe la aproximativ 11:16 și se încheie la cca 13:44. Un astfel de fenomen nu se va mai repeta până în 2114, fapt care o face o ocazie unică pentru cei care o pot experimenta.

Autorul recomandă:

Cea mai lungă ECLIPSĂ solară a secolului, cu durata de peste 6 minute, va avea loc pe 2 august 2027