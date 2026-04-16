Caramitru a capitulat și recunoaște că nu mai înțelege nimic: „Mă declar șocat și îngrozit de ce se întâmplă”

Andrei Caramitru recunoaște că nu mai întelege nimic din actuala furtună politică. „Mă declar șocat și îngrozit de ce se întâmplă”, postează el. Suporter al lui Nicușor Dan, Caramitru s-a revoltat inițial pe numirile la Parchete ale Președintelui. De data asta pare să nu înțeleagă nici atitudinea evazivă de joi al lui Nicușor care, într-un interviu la Europa FM, a părut să-l abandoneze pe Ilie Bolojan în fața tirului feroce al PSD. Amintim că Bolojan a fost atuul lui Nicușor la alegeri.

Caramitru consideră debarcarea lui Ilie Bolojan un dezastru. Criza economică o să ne aducă în brațele FMI, consideră el.

Pe de altă parte, în cazul în care Bolojan va fi sacrificat de președinte, actualul premier are o platformă politică teribilă la îndemână.

Nu îmi pot explica criza asta. E total nebunească, ilogică, a postat Andrei Caramitru joi. Dacă reușesc să îl dea jos pe Bolo, o să fim în așa criză economică că probabil o să fie FMI aici, o să fim terminați economic, nu au de unde și cum să fure ca înainte. Nu mai sunt bani și vor fi și mai puțini. Și vor tăia ei și mai rău. Și vor dispărea la final ei.

Politic, total aberant

Execuția lui Bolojan ar fi un dezastru pentru PSD și Nicușor, crede Caramitru.