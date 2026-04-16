Nicușor Dan a explicat de ce a absentat la funeraliile lui Mircea Lucescu

Președintele Nicușor Dan a explicat de ce nu a mers la funeraliile lui Mircea Lucescu, de la Arena Națională. De altfel, absența sa a fost mult discutată, în contextul în care mai mulți politicieni au fost prezenți.

Nicușor Dan nu a mers nici la înmormântarea marelui antrenor, acesta fiind surprins în ziua aceea la Cornu, într-o vizită neoficială.

„M-a impresionat faptul că toți au fost decenți, au mers cu familiile”

Nicușor Dan a explicat situația acum:

„Am fost impresionat de armonia pe care acest eveniment nefericit a stârnit-o în lumea fotbalului. Am văzut oameni pe care i-am urmărit de multe ori. Am pasiunea asta de a urmări zona sportivă, mai mult comentarii, reacțiile după meciuri. N-am televizor acasă din cauza copiilor, ca să nu se uite. Au voie când și când la niște filme pe calculator, atât. Medicii spun că dăunează și e bine să ne uităm la ce spun specialiștii. Fetița se uită cam 2 ore pe săptămână, băiețelul aproape deloc. (n.r. revenind la omagiile aduse lui Lucescu) Cred că a fost un moment emoționant, toate acele zile în care sicriul a fost la Arena Națională, și eu n-am vrut să duc [evenimentul] într-o zonă politică, prin eventuala prezență a mea. Faptul că toți au fost extraordinar de decenți, au mers cu familia, e un lucru bun pentru România. Când se întâmplă și lucruri bune, trebuie să le salutăm”, a declarat Nicușor Dan pentru Europa FM.

