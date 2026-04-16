Nicușor Dan a început să se bâlbâie când a fost întrebat despre anularea alegerilor. La un moment dat și-a pierdut ideile și a amuțit

Invitat într-o emisiune la Europa FM, președintele României a fost întrebat despre anularea alegerilor. Nicușor Dan a început să se bâlbâie, la un moment dat și-a pierdut ideile, a amuțit complet și chiar și-a cerut scuze de la moderatorul emisiunii. Nu este prima dată când Nicușor Dan are dificultăți în public. Gândul a semnalat în repetate rânduri că președintele are probleme de adecvare în momente-cheie.

Aflat în studioul Europa FM, șeful statului a fost întrebat despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024, dar și despre susținerea primită de Călin Georgescu din partea Federației Ruse.

Nicușor Dan și-a început răspunsul sigur pe el și a declarat ferm că Georgscu a fost susținut de o infrastructură creată de Federația Rusă, dar atunci când a fost chestionat cu privire la posibile dovezi pe care a doar președintele le-ar putea avea, acesta a început să se piardă.

Nicușor Dan: „Fără discuție, Călin Georgescu a fost susținut de o infrastructură creată de Federația Rusă.”

Moderator: „Dar Aveți dovezi? Ați văzut dovezile cu ochii dumneavoastră?”

Nicușor Dan: „Sigur că da”.

Moderator: „Și vor apărea? Ceva în plus, ce doar președintele poate să vadă”.

Nicușor Dan: „Nu. 90% din lucrurile pe care le știu pe alegeri sunt lucruri care pot să fie făcute publice și pe care le vom face publice într-un mod sistematic”.

De ce are Nicușor Dan mai multe informații? „Dar…Dar…Scuze”

Momentul de confuzie maximă pentru președintele României a apărut atunci când a fost întrebat de ce are de 100 de ori mai multe informații decât un cetățean oarecare. În acel moment, Nicușor Dan a reușit să spună de două ori „dar” , să facă o pauză lungă ca mai apoi să-și ceară scuze. Pentru că a pierdut firul ideilor, moderatorul i-a reamintit președintelui că vorbeau despre anularea alegerilor, despre probe și dovezi care au fost făcute în spațiul public.

În continuare, confuz fiind, Nicușor Dan și-a reluat discursul și a vorbit despre raportul prezentat de procurorul general al României, Alex Florența, care dovedește că agenții ruse de publicitate au lucrat pentru campania lui Călin Georgescu.

„Deja, cred că era ianuarie sau februarie anul acesta, sau poate chiar decembrie anul trecut, când parchetul general, domnul Florența, a ieșit cu un raport care dovedește că niște agenții ruse de publicitate au lucrat pentru Călin Georgescu”.

În final, șeful statului a spus că va face publice mai multe informații decât cele prezentate în raportul menționat, fără să ofere un termen clar. Tot ce a mai putut să spună Nicușor Dan despre anularea alegerilor a fost că nu crede că cineva de la Serviciile Secrete va fi demis.

„Nu. Ce vreau eu să spun, v-am răspuns la întrebarea dumneavoastră, este că nu trebuie să așteptăm. Acel raport pe care noi vom ieși va pune împreună multe lucruri, mai multe decât raportul pe care l-a făcut domnul Florența. Dar dacă vreți un răspuns la întrebarea a fost sau n-a fost Rusia în campania lui Georgescu, răspunsul ăsta l-a furnizat deja raportul lui Florența”.

