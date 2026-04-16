Într-o emisiune la Europa FM, președintele României, Nicușor Dan, a comentat tensiunile de pe scena politică și viitorul coaliției de guvernare. Șeful statului a subliniat că vede posibilitatea formării unui guvern minoritar. De asemenea, el a explicat de ce a ales să nu mai susțină public niciuna dintre tabere, asumându-și explicit rolul de mediator. Declarațiile vin în contextul în care social-democrații se pregătesc pentru o ședință decisivă luni, 20 aprilie, în care ar urma să declanșeze o ofensivă politică împotriva premierului Bolojan, inclusiv prin retragerea sprijinului politic, retragerea miniștrilor sau chiar o moțiune de cenzură.

Într-un dialog cu jurnalistul Europa FM, Nicușor Dan a admis cu greu că PSD este eliminat pentru criza din coaliție. Întrebat dacă e posibil să avem guvern minoritar, șeful statului nu e exclus acest lucru.

„E posibil, dar el va avea nevoie la un moment dat să aibă nevoie de susținere parlamentară. Domnul Bolojan a spus public că nu va demisiona, e un om serios, ce spune face”, a subliniat președintele.

Întrebat pe cine susține în scandalul dintre Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, Nicușor Dan a răspuns: „Oricum ar fi poziția mea, dacă nu o șă aleg o tabără e rău. Trebuie să ducem înainte țara asta”, a răspuns Nicușor Dan.

„Sunt foarte multe resentimente de ambele părți”

Nicuşor Dan a mai arătat că „vede foarte mult resentiment şi dintr-o parte şi din alta”.

„Vorbesc de susţinători şi chiar momentul emoţional cu contestarea numirilor de procurori, în aceiaşi cheie o văd. Adică avem grupul acesta de susţinători USR-PNL care, în momentul de faţă, doreşte într-un mod cumva resentimentar dizolvarea sau în fine diminuarea PSD-ului. După cum ceilalţi vor la fel, bineînţeles”, a afirmat Nicuşor Dan.

Întrebat dacă este de partea premierului Ilie Bolojan, şeful statului a spus: „Eu încerc să-mi păstrez rolul de mediator. Într-o perioadă în care fiecare dintre sau cei mai mulţi dintre susţinătorii acestor partide au emoţii puternice la adresa partenerului de guvernare, încerc să mediez această situaţie socială”.

„Cel mai simplu ar fi să fiu de o parte sau de alta, pentru că în emoția asta colectivă, dacă îl susții pe Bolojan ceilalți îți vor reproșa că nivelul lor de viață a scăzut din cauza ta. Dacă nu îl susții pe Bolojan înseamnă că te opui reformei. Deci oricum ar fi, în poziția mea, dacă nu aleg o tabără e rău. Totuși, trebuie să ducem țara asta mai departe, să avem un dialog”, a adăugat el.

„Ceea ce văd este o lipsă de susţinere a PSD faţă de premier”

Preşedintele Nicuşor Dan a mai spus că ceea ce vede el este o lipsă de susţinere a PSD faţă de premierul coaliţiei de guvernare şi este de acord cu faptul că este un acord pe care PSD, în momentul ăsta, îl încalcă, dar ei spun că nu mai există o situaţie de colegialitate care să permită funcţionarea optimă a acestei coaliţii.

„În acest moment, este o dispută între două partide din coaliţie, asta pot să constat şi ce se va întâmpla mai departe depinde de aceste partide din coaliţie şi nu de mine. La un anumit moment, când va depinde de mine, voi veni cu o soluţie echilibrată, fără discuţie”, a menţionat Nicuşor Dan.

„Nu mai există o situație de colegialitate”, mai susține Nicușor Dan că ar zice psd-iștii despre atmosfera din coaliție. Șefuș statuilui subliniază că acesta este argumentul pentru schimbarea lui Bolojan.

„În acest moment suntem la începutul unei crize politice, răspunsul la această criză politică va veni de la cele 2 partide mari care sunt implicate. O să vedem mișcările fiecăruia dintre ele în săptămânile care urmează. Eu îmi voi păstra rolul de mediator, îi voi invita la calm”, a concluzionat șeful statului.

