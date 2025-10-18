Prima pagină » Actualitate » Care e condiția lui Putin să oprească războiul. Discuția, în telefonul de peste 2 ore cu Trump

18 oct. 2025, 23:49, Actualitate
Președintele rus Vladimir Putin a avut o convorbire telefonică cu președintele american Donald Trump, el a cerut Kievului să predea controlul deplin asupra Donețkului, o regiune strategic vitală din estul Ucrainei, drept condiție pentru încheierea războiului.

Oficialii au spus despre cererea lui Putin că ar dezavantaja semnificativ Ucraina, dar și că ar putea fi un obstacol în calea păcii.

Condiția lui Vladimir Putin pentru încetarea războiului din Ucraina

Concentrarea lui Putin asupra Donețkului sugerează că acesta nu renunță la cererile anterioare care au lăsat conflictul într-un impas, în ciuda optimismului lui Trump cu privire la obținerea unui acord.  Rusia sau separatiștii susținuți de Rusia au revendicat părți din regiune din 2014, dar nu au reușit niciodată să cucerească întreaga regiune prin forță.

Donald Trump nu a comentat public cererea lui Vladimir Putin, el intenționează să aibă o întâlnire cu liderul rus în Ungaria în următoarele săptămâni pentru continuarea discuțiilor despre cum să pună capăt războiului.

Putin, dispus să cedeze două regiuni ale Ucrainei

În apelul telefonic dintre Trump și Putin, liderul rus a sugerat că ar fi dispus să cedeze părți din alte două regiuni ale Ucrainei pe care le-a cucerit parțial, Zaporijia și Herson, în schimbul controlului deplin asupra Donețkului. Unii oficiali ai Casei Albe au prezentat acest lucru ca un progres, potrivit unuia dintre cei doi înalți oficiali, care a fost informat despre apelul telefonic cu Putin.

Trump și-a reînnoit atenția asupra încheierii războiului după ce a obținut un armistițiu și un acord de schimb de ostatici și prizonieri în Gaza. Președintele a oscilat între perspectiva rusă și cea ucraineană asupra conflictului timp de luni de zile.

Oficialii au declarat că trimisul lui Trump, Steve Witkoff, a presat delegația ucraineană cu privire la predarea Donețkului în timpul întâlnirii de vineri, menționând că regiunea este în mare parte vorbitoare de limbă rusă, un subiect frecvent de discuție la Kremlin.

Mulți ucraineni — inclusiv Zelenski însuși — au crescut vorbind limba rusă ca limbă maternă, iar în societatea ucraineană, vorbirea limbii ruse nu a fost dintotdeauna un semn de simpatie față de Moscova. Ucrainenii au trecut la utilizarea limbii ucrainene în anii de la anexarea Peninsulei Crimeea de către Rusia în 2014.

