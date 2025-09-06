Care este cel mai bun antibiotic natural: întărește imunitatea și ține virozele la distanță. „Se ia în doze recomandate”

După încheierea vacanței de vară și apropierea noului an școlar, mulți oameni resimt o stare de oboseală, tristețe și dificultăți în reintrarea ritmului cotidian. Medicul Ruxandra Constantina a oferit, la rubrica Sfat de Sănătate, de la Antena 3, câteva recomandări utile pentru a trece mai ușor peste această perioadă.

„Trebuie să reintrăm în ritmul cotidian ușurel, nu accelerăm foarte mult, intrăm cu viteza întâi. Ne putem bucura, la sfârșit de săptămână, de câteva zile la munte sau la mare pentru a mai prelungi emoția concediului”, a explicat medicul.

De asemenea, un rol important îl au suplimentele naturale, în special plantele adaptogene.

„Acestea scad hormonii de stres și cresc hormonii bunei dispoziții – dopamina, serotonina, endorfinele. Rhodiola ne dă energie pe parcursul zilei, Ashwagandha luată seara înlătură anxietatea, iar busuiocul, rozmarinul sau coacăzul ne echilibrează și reduc melancolia. Nu trebuie uitate nici sunătoarea și lavanda, două plante antistres și antidepresive excelente”, a precizat specialista.

Pentru a depista eventualele carențe, specialistul recomandă efectuarea unor analize.

„Este important să dozăm vitamina D, dar și vitamina B12, acidul folic, fierul, calciul și magneziul. Oboseala și astenia pot fi cauzate de aceste deficite”, a mai subliniat medicul.

În ce privește alimentația, accentul trebuie pus pe produse de sezon:

„Fructele de pădure, peștele gras, nucile, migdalele, legumele cu frunze verzi și cruciferele precum broccoli sau varza sunt esențiale. Putem adăuga suplimente cu omega-3, coenzima Q10, vitaminele din grupul B și produsele stupului: propolis, cel mai bun antibiotic natural, polen, păstură, lăptișor de matcă. Sunt surse naturale de energie, vitamine și antioxidanți”, a spus medicul.

Deși este considerat cel mai bun antibiotic natural, despre propolis, medicul a atras atenția că nu trebuie administrat oricum:

„Propolisul este cel mai bun antibiotic natural, dar se ia în doze recomandate, în funcție de vârstă și afecțiune, pe perioade limitate de timp, cu pauze. Trebuie să fim atenți, pentru că unele persoane pot avea alergie la produsele apicole”.

De precizat este și că, revenirea în colectivitate crește riscul de viroze, motiv pentru care imunitatea trebuie întărită.

„Produsele apicole sunt de mare ajutor, dar se administrează doar la recomandarea unui medic apifitoterapeut și pe perioade limitate. Nu uitați nici de regulile de igienă, în special spălatul pe mâini, alimentația sănătoasă, mișcarea în aer liber și respectarea orelor de somn, mai ales pentru copii”, a conchis Ruxandra Constantina.

