Alimentul considerat un „antibiotic natural” care poate să facă minuni pentru creier și inimă, potrivit medicului neurochirurg Vlad Ciurea

20 aug. 2025, 15:53, Actualitate
Medicul neurochirurg Vlad Ciurea a explicat care este alimentul considerat un „antibiotic natural” care poate să facă minuni pentru creier și inimă. Este apreciat de mulți cetățeni români și este zilnic folosit în lumea gastronomică.

Medicul neurochirurg Vlad Ciurea a arătat care este produsul alimentar considerat un „antibiotic natural” care poate să facă minuni pentru organism. Este vorba despre un aliment utilizat zilnic în lumea gastronomică, pentru a oferi preparatelor o aromă deosebită.

De altfel, de-a lungul timpului, alimentul a fost des „aplaudat” de specialiștii în nutriție pentru beneficiile pe care le oferă organismului. Deși poate un miros considerat a fi „înțepător” pentru unele persoane, aroma sa puternică poate oferi un altfel de gust mâncării.

Acest aliment se găsește în cămara multor cetățeni români, fiind folosit chiar și pentru alte scopuri. Este vorba despre usturoi, un condiment puternic, dar care oferă organismului multiple beneficii. De-a lungul timpului, medicul neurochirurg Vlad Ciurea a recomandat acest aliment către consum. Usturoiul este cunoscut pentru proprietățile sale, fiind denumit și drept un „antibiotic natural”.

Consumul de usturoi ar putea contribui, de exemplu, la reducerea nivelului de colesterol „rău”, întărirea sistemului imunitar, dar și prevenirea bolilor cardiovasculare. De asemenea, pe lista alimentelor benefice pentru creier se alătură și pătrunjelul și busuicul.

„Sunt trei alimente foarte benefice pentru creier. Toate vegetalele, toate fructele și toate semințele. Pentru creier, în plus, este usturoiul, busuiocul și pătrunjelul. Consum foarte puțin usturoi, deoarece îmi provoacă arsuri la stomac, dar știu că face foarte bine. Este dovedit faptul că usturoiul curăță arterele.

Cele non-benefice, aceste proteine cu prăjeli nu sunt bune. Sunt o greutate pentru creier. Mai există și cele trei prafuri albe toxice: unul este cel care se prizează, al doilea este zahărul și al treilea este sarea în exces”, a precizat medicul neurochirurg Vlad Ciurea, arată Cancan.

