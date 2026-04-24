Care este cel mai lung zbor fără escală din lume. Pasagerii sunt legați cu centura de siguranță timp de 22 de ore

Compania aeriană Qantas se pregătește să lanseze cele mai lungi zboruri comerciale din lume în 2027, cu rutele sale ultra-lungi, pe nume Project Sunrise.

Dacă ați fost vreodată la bordul unui zbor lung de la Londra la Australia, știți deja bine oprirea obligatorie pentru realimentare pe parcurs. Ei bine, acest lucru ar putea fi în curând de domeniul trecutului, deoarece compania aeriană australiană Qantas se pregătește să testeze o rută fără escală record, care promite să fie fi cel mai lung zbor comercial din lume.

În 2027, zborul de testare inaugural al noii aeronave Qantas A350-1000ULR va încerca o călătorie fără escală, cu unicul obiectiv de a ajunge la destinație în cel mai scurt timp posibil. Pentru călătorii fideli experimentați, aceasta poate părea un vis mult așteptat devenit realitate, în timp ce alții ar putea prefera să rămână la opțiunea tradițională de escală, care oferă pasagerilor posibilitatea de a debarca, de a-și întinde picioarele și de a se aduna înainte de a continua călătoria.

Lansarea de către compania aeriană a celui mai lung zbor comercial din lume, anul viitor, a generat un entuziasm considerabil în rândul călătorilor, pasagerii confruntându-se cu 22 de ore uriașe în aer, relatează Mirror, citat de Daily Express.

