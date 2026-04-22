„Paganini rus” a murit într-un avion care a aterizat de urgență la București. Serghei Stadler avea 63 de ani

Violonistul și dirijorul rus Serghei Stadler, supranumit „Paganini rus”, a murit la 63 de ani, după ce i s-a făcut rău la bordul unei aeronave care zbura din Sankt Petersburg spre Istanbul și care a aterizat de urgență la București, informează TASS.

Serghei Stadler zbura de la Sankt Petersburg la Istanbul și a murit la București

Comitetul pentru Cultură din Sankt Petersburg anunță că Stadler a murit la bordul cursei Sankt Petersburg – Istanbul, după ce avionul a aterizat de urgență în România.

Artistul s-a simțit rău în timpul zborului, iar după aterizarea la București, medicii au încercat să-l salveze, dar manevrele de resuscitare au fost în zadar.

Agenția EFE, citată de Agerpres, a anunțat că decesul violonistului și dirijorului rus a survenit în urma unui atac de cord.

Autoritățile ruse au precizat că vor acorda ajutor familiei, inclusiv pentru repatrierea trupului neînsuflețit al muzicianului.

După aterizarea de urgență pe aeroportul din București, aeronava a staționat la sol trei ore, după care și-a continuat zborul spre Istanbul.

Oficiali din Rusia au reacționat după decesul lui Stadler. Guvernatorul din Sankt Petersburg, Aleksandr Beglov, a transmis condoleanțe rudelor și prietenilor.

El l-a numit pe muzician un „artist de renume mondial”.

Serghei Stadler era numit „Paganini rus” în spațiul public rus, o referire la talentul său de violonist.

Cine a fost Serghei Stadler

Serghei Stadler s-a născut la 20 mai 1962, la Leningrad, actualul Sankt Petersburg, într-o familie de muzicieni.

A început să studieze muzica de la vârsta de cinci ani.

Mama sa era pianistă la Conservatorul din Sankt Petersburg, iar tatăl său era violonist al Orchestrei Filarmonicii din oraș.

A urmat Școala Specială de Muzică de pe lângă Conservatorul din Sankt Petersburg, apoi Conservatorul, pe care l-a absolvit trei ani mai târziu.

În paralel, artistul a avut numeroase concerte și turnee.

Ulterior, Stadler a făcut și studii postuniversitare la Conservatorul din Moscova și a devenit profesor de vioară la Conservatorul din Sankt Petersburg.

Cariera internațională a lui Serghei Stadler

A câștigat concursuri importante, premiul I la Concertino Praga (1976), două Grand Prix-uri și un premiu special la Marguerite Long-Jacques Thibaud, Paris (1979), premiul I și Medalia de Aur la Concursul internațional Ceaikovski de la Moscova (1982).

S-a bucurat de recunoaștere europeană în 1984, după un turneu în Austria și Germania alături de Orchestra Filarmonicii din Sankt Petersburg.

Serghei Stadler a cântat pe celebra vioară a lui Niccolo Paganini, de aici și porecla sa de „Paganini rus”.

Cariera sa a cuprins concerte în 90 de țări și a înregistrat peste 70 de albume.

Numele lui Serghei Stadler a fost legat și de susținerea anexării Crimeei de către Rusia, care i s-a părut „justă și tradițională”.

Decesul său a survenit pe 20 aprilie 2026, cu o lună înainte să împlinească 64 de ani.

