Mihai Tănase
15 oct. 2025, 08:23, Actualitate
Foto: Instagram

O casă este un vis pentru orice om, însă, din păcate, nu toți au și posibilitatea de a-și cumpăra mai ales după ce prețurile în piața imobiliară parca au luat-o complet razna. Din acest motiv mulți aleg să rămână în chirie, însă și aceastea s-au scumpit în ultima vreme și mulți caută soluții noi pentru a reduce cheltuielile. Așa a făcut și Louise Southerden, o jurnalistă de călătorii din Australia, când și-a dat seama că nu își mai permite chiria și a decis să-și schimbe complet viața.

La 56 de ani, femeia și-a suflecat mânecile și-a s-a pus să-și construiască singură o casă mică de 17 metri pătrați, pe roți, folosind materiale sustenabile. Locuința arată atât de bine, încât puțini ar crede că are o suprafață mai mică decât o garsonieră.

„Nu m-am așteptat niciodată să trăiesc într-o casă mică. Credeam că voi fi întotdeauna chiriaș și eram împăcată cu asta”, povestește Louise Southerden, care a lucrat ani la rând ca jurnalist de călătorie.

După două decenii în care a scris despre aventurile sale prin lume, creșterea costurilor locuințelor a făcut imposibilă continuarea vieții ca freelancer.

Când s-a născut ideea unei case pe roți

La 48 de ani, a realizat că nu își mai permite nici măcar un apartament mic. Așa s-a născut ideea unei case mici pe roți, o soluție ieftină și sustenabilă.

„Am vrut să am ceva al meu, ceva simplu și eficient. Mi-a plăcut ideea unei case care te forțează să trăiești minimalist, exact ca în călătoriile mele”, spune Louise, scrie Antena 3.

Pentru a-și transforma visul în realitate, a urmat un curs de construcții și a învățat cum se pot ridica locuințe din materiale reciclate și cu costuri reduse. Cum nu avea teren propriu, a decis să construiască pe o remorcă, astfel încât casa să poată fi mutată oriunde.

Pandemia de Covid-19, un moment de răscruce

Pandemia de Covid-19 a fost momentul decisiv. Restricțiile i-au oferit timp, iar ajutorul financiar primit de la guvern i-a permis să înceapă proiectul.

„A fost un moment perfect pentru a construi ceva de care aveam nevoie. Lipsa mea de experiență chiar a făcut ideea mai interesantă, după ce scrisesem ani la rând despre aventuri”, spune ea.

În 2020, Louise și partenerul ei de atunci, Max, au început construcția. Lucrările au durat aproape nouă luni, timp în care au montat structura, acoperișul și au amenajat interiorul. Relația lor s-a destrămat pe parcurs, dar au continuat proiectul împreună până la final.

În mai 2021, la vârsta de 56 de ani, Louise s-a mutat în propria casă.

„Noua mea casă poate fi mică și mobilă – doar 7 metri lungime și 2,5 metri lățime – dar mi-a dat un sentiment de siguranță și stabilitate pe care nu l-am mai trăit până atunci. A fost o ușurare imensă, ca și cum m-aș fi ancorat într-o zonă liniștită după o furtună continuă”, povestește femeia.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Locuința are o bucătărie complet utilată, un living luminos, un dormitor confortabil și o mică terasă. Totul este gândit astfel încât să folosească eficient fiecare centimetru.

„Îmi beau cafeaua dimineața privind păsările, scriu la birou sub copaci și seara stau pe verandă privind stelele. Viața e mai simplă, dar infinit mai frumoasă”, mărturisește Louise.

După finalizarea proiectului, și-a mutat casa pe proprietatea unui prieten, unde plătește o chirie de două ori mai mică decât cea medie pentru un apartament în zonă.

„Nu am datorii. Am timp pentru prieteni, pentru plimbări și pentru voluntariat. Nu mai trăiesc pentru muncă, ci pentru mine”, spune zâmbind.

