Prima pagină » Actualitate » Cât costă o casă din BCA, de 70 mp, în 2025. Iată prețurile actuale pentru construcția „la roșu” – materiale și manoperă

Cât costă o casă din BCA, de 70 mp, în 2025. Iată prețurile actuale pentru construcția „la roșu” – materiale și manoperă

13 oct. 2025, 12:53, Actualitate
Cât costă o casă din BCA, de 70 mp, în 2025. Iată prețurile actuale pentru construcția „la roșu” - materiale și manoperă
Cât costă o casă din BCA, de 70 mp, în 2025 / Sursa FOTO: Envato

Din ce în ce mai mulți români se gândesc să renunțe la apartamentul de la bloc și să se mute într-o casă mică, ușor de întreținut și adaptată nevoilor fiecăruia. Însă, doar câțiva cunosc pașii de urmat, dar mai ales care sunt prețurile pentru o construcție „la roșu”.

Când vine vorba de construit o casă, BCA-ul rămâne printre opțiunile cele mai populare pentru partea de zidărie. Acest material are o bună izolație termică și costuri rezonabile.

Ce înseamnă o casă „la roșu”

Dar, hai să vedem cât ajunge să coste, în 2025, o astfel de construcție „la roșu”, cu o suprafață de 70 de metri pătrați!

În primul rând, să lămurim ce înseamnă casă „la roșu”: aceasta este etapa în care structura casei a fost complet ridicată: fundația, zidurile, planșeul, acoperișul și elementele de rezistență sunt gata. În schimb, casa „la roșu” nu are finisaje interioare sau instalații; cu alte cuvinte, nu au fost montate ferestre, uși, tencuieli ori pardoseli.

Asta înseamnă că avem o construcție stabilă, dar nelocuibilă.

Din acest punct de plecare, proprietarul are de ales ce face mai departe: poate continua lucrarea către faza „la gri” sau merge direct „la cheie”, care presupune definitivarea casei și recepția finală.

În ceea ce privește materialul folosit, BCA-ul continuă să fie preferat pentru construcțiile mici datorită mai multor avantaje: este ușor, rezistent, are proprietăți termice bune și se montează repede.

Costuri pentru materialele de construcție și manopora

Anul 2025 a adus prețuri mai mari pentru materialele de bază din industria construcțiilor. Producătorii spun că scumpirile au fost cauzate mai ales de costurile crescute la ciment, fier-beton și transport.

Pentru o locuință de 70 mp, ridicată din BCA, cheltuielile cu materialele pentru fundație, zidărie, acoperiș și structura de rezistență se situează între 42.000 și 50.000 de lei (aproximativ 8.400 – 10.000 de euro), în funcție de calitatea produselor și tipul de acoperiș ales, scrie playtech.ro.

În schimb, costul manoperei pentru execuția lucrărilor variază considerabil de la o regiune la alta a țării. De exemplu, în marile centre urbane, cum sunt București, Cluj-Napoca, Timișoara sau Iași, costurile sunt în medie cu 20-30% mai ridicate decât în localitățile mici sau în mediul rural.

În prezent, constructorii cer undeva între 120 și 180 de euro/mp pentru o casă din BCA, prețul variind în funcție de complexitatea proiectului.

Dacă facem un calcul simplu, avem următoarele costuri la manoperă pentru o casă de 70 mp, „la roșu”:

  • În orașe mari: între 12.000 și 13.000 de euro
  • În zonele rurale: între 9.000 și 10.000 de euro

Astfel, adunând materialele și manopera, prețul final pentru o casă la roșu din BCA ajunge în 2025 să oscileze între 17.000 și 23.000 de euro.

Familiile tinere care sunt în căutarea unei locuințe practice și economice aleg să meargă pe varianta unei case din BCA de 70 mp, obținând un compromis foarte bun între preț, confort și durabilitate.

Citește și

POLITICĂ Cum ar putea arăta noua conducere a PSD. Claudiu Manda, favorit în locul lui Stănescu. Ce nume ar putea ocupa cele 4 funcții de prim-vicepreședinte
12:55
Cum ar putea arăta noua conducere a PSD. Claudiu Manda, favorit în locul lui Stănescu. Ce nume ar putea ocupa cele 4 funcții de prim-vicepreședinte
POLITICĂ Ministrul Fondurilor Europene se ia la ceartă cu CSM, pe subiectul pensiilor speciale. Pîslaru: Nu este vorba despre o „vânătoare de magistrați”
12:51
Ministrul Fondurilor Europene se ia la ceartă cu CSM, pe subiectul pensiilor speciale. Pîslaru: Nu este vorba despre o „vânătoare de magistrați”
VIDEO Donald Trump, ANUNȚ în fața întregii lumi de la bordul Air Force One: „RĂZBOIUL s-a încheiat”. Președintele SUA, întâmpinat de Netanyahu, la Tel Aviv
12:49
Donald Trump, ANUNȚ în fața întregii lumi de la bordul Air Force One: „RĂZBOIUL s-a încheiat”. Președintele SUA, întâmpinat de Netanyahu, la Tel Aviv
ULTIMA ORĂ Bucureștenii, chinuiți din nou de lipsa apei calde și a căldurii. Sute de blocuri și două spitale, lovite de situație / Zonele cu probleme
12:40
Bucureștenii, chinuiți din nou de lipsa apei calde și a căldurii. Sute de blocuri și două spitale, lovite de situație / Zonele cu probleme
ACTUALITATE Modul în care cureți corect pomii fructiferi din curte. Ce să faci în luna octombrie pentru ca aceștia să aibă o înflorire bogată la primăvară
12:28
Modul în care cureți corect pomii fructiferi din curte. Ce să faci în luna octombrie pentru ca aceștia să aibă o înflorire bogată la primăvară
POLITICĂ Mesajul MAE pentru acordul din Gaza. „Suntem ușurați că printre cei întorși se află și un cetățean israelian cu rădăcini românești”
12:15
Mesajul MAE pentru acordul din Gaza. „Suntem ușurați că printre cei întorși se află și un cetățean israelian cu rădăcini românești”
Mediafax
Care este motivul pentru care românii cumpără mai devreme anul acesta anvelopele de iarnă
Digi24
„Putin este un șobolan disperat, încolțit”. Reacția unui congressman american după ce Putin a pus în mișcare trupe lângă Estonia
Cancan.ro
Dublă tragedie! Ei sunt Simona și Tudor, cei doi studenți care au murit în accidentul din Cluj. Se întorceau de la facultate
Prosport.ro
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
Adevarul
Românul care l-a consiliat pe Trump anunță ce li se pregătește rușilor și coreenilor. „N-are nicio problemă să recurgă la metode foarte dure”
Mediafax
Donald Trump a ajuns în Israel. Care este programul președintelui SUA
Click
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
Wowbiz
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Antena 3
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
Digi24
EXCLUSIV Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în serviciul de informații al Armatei, are afaceri cu un institu
Cancan.ro
Motivul REAL pentru care Serghei Mizil a fost eliminat de la Asia Express 2025. Cum a comis-o cu Gabi Tamaș
Ce se întâmplă doctore
Imagini RARE cu Monica Gabor, după ce s-a speculat că a devenit mamă în secret pentru a doua oară
observatornews.ro
Un bărbat din Ilfov a descoperit că e mort în acte de 20 de ani şi nu se poate angaja: "La taxe sunt viu"
StirileKanalD
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
KanalD
Imagini dureroase de la înmormântarea Mădălinei. Tânăra care a murit la scurt timp după naștere a fost condusă pe ultimul drum cu onoruri militare
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
SUV-ul chinezesc de familie care amenință Europa: Chery Tiggo 8 vs Skoda Kodiaq vs Hyundai Santa Fe
Descopera.ro
De ce nu simțim rotația Pământului?
Capital.ro
Oamenii din spatele lui Călin Georgescu. Traian Băsescu a dat cărțile pe față. Structurile vechiului KGB, reactivate
Evz.ro
Se face iarăși foarte frig în România. Temperaturile scad cu 10 grade față de weekend
A1
Când va avea loc înmormântarea Marinelei Chelaru. Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al actriței
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Fulgy de la Clejani, cuvinte dure pentru oamenii din România. Tânărul a răbufnit pe Tik-Tok: “Eu n-am nevoie de populația României care e incultă, analfabetă, agramată și afonă.”
RadioImpuls
Cum a reacționat Adriana Ochișanu când l-a văzut pe fiul ei, Cristian Botgros, alături de noua lui iubită, Cătălina Leca
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă către Bubulina: – Știu 70 de metode să te împac!
Descopera.ro
Martin Seligman și puterea psihologiei pozitive. Cum putem cultiva fericirea și reziliența
EXTERNE Flancul estic al NATO stă pe un butoi de pulbere după criza dronelor rusești. Lukașenko își mobilizează ARMATA
13:09
Flancul estic al NATO stă pe un butoi de pulbere după criza dronelor rusești. Lukașenko își mobilizează ARMATA
EXTERNE Maia Sandu își înlocuiește premierul. Îi mulțumește lui Recean pentru avansarea procesului de aderare la UE
12:53
Maia Sandu își înlocuiește premierul. Îi mulțumește lui Recean pentru avansarea procesului de aderare la UE
EXTERNE Reacții internaționale după ELIBERAREA ostaticilor israelieni. Ce au spus Macron, Xi Jinping, Kaja Kallas
12:45
Reacții internaționale după ELIBERAREA ostaticilor israelieni. Ce au spus Macron, Xi Jinping, Kaja Kallas
EXTERNE Bulgaria a cumpărat peste 2 tone de AUR. Ce se întâmplă cu rezervele valutare ale țării, după adoptarea euro ca monedă națională
11:59
Bulgaria a cumpărat peste 2 tone de AUR. Ce se întâmplă cu rezervele valutare ale țării, după adoptarea euro ca monedă națională
EXCLUSIV Drulă și Piedone, umăr la umăr în tribună, la meciul România – Austria. Ce au discutat cei doi despre Primăria Capitalei
11:55
Drulă și Piedone, umăr la umăr în tribună, la meciul România – Austria. Ce au discutat cei doi despre Primăria Capitalei