Cât costă o casă din BCA, de 70 mp, în 2025. Iată prețurile actuale pentru construcția „la roșu” – materiale și manoperă

Din ce în ce mai mulți români se gândesc să renunțe la apartamentul de la bloc și să se mute într-o casă mică, ușor de întreținut și adaptată nevoilor fiecăruia. Însă, doar câțiva cunosc pașii de urmat, dar mai ales care sunt prețurile pentru o construcție „la roșu”.

Când vine vorba de construit o casă, BCA-ul rămâne printre opțiunile cele mai populare pentru partea de zidărie. Acest material are o bună izolație termică și costuri rezonabile.

Ce înseamnă o casă „la roșu”

Dar, hai să vedem cât ajunge să coste, în 2025, o astfel de construcție „la roșu”, cu o suprafață de 70 de metri pătrați!

În primul rând, să lămurim ce înseamnă casă „la roșu”: aceasta este etapa în care structura casei a fost complet ridicată: fundația, zidurile, planșeul, acoperișul și elementele de rezistență sunt gata. În schimb, casa „la roșu” nu are finisaje interioare sau instalații; cu alte cuvinte, nu au fost montate ferestre, uși, tencuieli ori pardoseli.

Asta înseamnă că avem o construcție stabilă, dar nelocuibilă.

Din acest punct de plecare, proprietarul are de ales ce face mai departe: poate continua lucrarea către faza „la gri” sau merge direct „la cheie”, care presupune definitivarea casei și recepția finală.

În ceea ce privește materialul folosit, BCA-ul continuă să fie preferat pentru construcțiile mici datorită mai multor avantaje: este ușor, rezistent, are proprietăți termice bune și se montează repede.

Costuri pentru materialele de construcție și manopora

Anul 2025 a adus prețuri mai mari pentru materialele de bază din industria construcțiilor. Producătorii spun că scumpirile au fost cauzate mai ales de costurile crescute la ciment, fier-beton și transport.

Pentru o locuință de 70 mp, ridicată din BCA, cheltuielile cu materialele pentru fundație, zidărie, acoperiș și structura de rezistență se situează între 42.000 și 50.000 de lei (aproximativ 8.400 – 10.000 de euro), în funcție de calitatea produselor și tipul de acoperiș ales, scrie playtech.ro.

În schimb, costul manoperei pentru execuția lucrărilor variază considerabil de la o regiune la alta a țării. De exemplu, în marile centre urbane, cum sunt București, Cluj-Napoca, Timișoara sau Iași, costurile sunt în medie cu 20-30% mai ridicate decât în localitățile mici sau în mediul rural.

În prezent, constructorii cer undeva între 120 și 180 de euro/mp pentru o casă din BCA, prețul variind în funcție de complexitatea proiectului.

Dacă facem un calcul simplu, avem următoarele costuri la manoperă pentru o casă de 70 mp, „la roșu”:

În orașe mari: între 12.000 și 13.000 de euro

În zonele rurale: între 9.000 și 10.000 de euro

Astfel, adunând materialele și manopera, prețul final pentru o casă la roșu din BCA ajunge în 2025 să oscileze între 17.000 și 23.000 de euro.

Familiile tinere care sunt în căutarea unei locuințe practice și economice aleg să meargă pe varianta unei case din BCA de 70 mp, obținând un compromis foarte bun între preț, confort și durabilitate.