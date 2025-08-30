Cât costă o porție de 3 MICI, într-un restaurant din Eforie Nord, acum, pe final de sezon estival

Este ultimul weekend de vară calendaristică din acest an, dar turiștii vor continua să meargă la mare și în perioada următoare, cel puțin până începe noul an școlar.

Și cum, la un moment dat, foamea își va spune cuvântul, aceștia vor lua cu asalt cantinele, terasele și restaurantele.

Iar printre preparatele preferate de turiștii români, la masa de prânz, se află ciorba de burtă și micii.

Iar când vine vorba de mititei, aceștia pot fi vânduți și la meniu. De exemplu, la un restaurant din centrul stațiunii Eforie Nord, o porție de 3 mici, cu pâine, muștar și salată costă 35 de lei.

SURSA FOTO – Eforie Online