Cât costă un bilet la Delfinariul Constanța, în 2025. Ce tarife plătesc vizitatorii pentru a accesa zona de Microrezervație și Păsări Exotice

Cât costă un bilet la Delfinariul Constanța, acum, în 2025? Iată ce tarife plătesc vizitatorii pentru a accesa zona de Microrezervație și Păsări Exotice, dar și alte informații relevate pentru turiștii care doresc să viziteze Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

Constanța ascunde o multitudine de „comori” naturale, istorice și culturale. Printre acestea se numără și celebrul Delfinariu din Constanța, îndrăgit de mulți turiști și localnici. La momentul actual, sunt efectuate o serie de lucrări de conectare și de reparație a bazinelor, motiv pentru care partea Delfinariului este închisă vizitatorilor. Totuși, odată ce se va redeschide, va primi în vizită turiștii curioși să vadă delfinii sau leii de mare. Însă, cât costă un bilet de intrare în această secțiune a complexului, dar și care este tariful pentru a accesa zona de Microrezervație și Păsări Exotice? Informațiile se regăsesc imediat, mai jos.

Cât costă un bilet la Delfinariul Constanța, în 2025?

Un bilet la Delfinariu pentru adulți costă 66 de lei, iar unul pentru elevi sau studenți are prețul de 16 lei. Copiii cu vârsta până la 7 ani vor beneficia de gratuitate. De menționat faptul că accesul în sală se va face cu 10 minute înainte de începerea demonstrație.

Pentru a accesa zona de Microrezervație și Păsări Exotice, adulții plătesc 18 lei per bilet. Elevii și studenții plătesc 4 lei, iar copiii până la 7 ani au gratuitate. Un abonament Dendrologic Micro are prețul de 320 de lei pe an.

Pentru a accesa zona de demonstrații a leilor de mare, prețul unui bilet pentru adulți este de 40 de lei. Elevii și studenții plătesc 10 lei. Prețuri similare sunt percepute și pentru intrarea la Acvariul Constanța. Tariful pentru adulți este de 40 de lei, iar elevii și studenții plătesc 11 lei.

Pentru demonstrațiile de 30 de minute de la Planetariu, un adult plătește 26 de lei, iar elevul / studentul plătește un tarif de 6 lei, potrivit site-ului oficial.

Atunci când site-ul oficial este accesat, utilizatorul este informat, de exemplu, că până la data de 15 iunie 2025, demonstrațiile cu delfini sunt suspendate.

„Stimați vizitatori,

În perioada: 09.06.2025–15.06.2025

Demonstrațiile cu delfini sunt suspendate

Lucrări conectare/reparație bazine

Mulțumim pentru înțelegere”, se arată în mesajul de pe site-ul oficial.

