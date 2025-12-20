Cât de tare „trage” un srilankez pentru 3.000 lei/lună, în România. „Vineri, liber!”

Asiaticii veniți în România în căutarea unui trai mai bun sunt plătiți în funcție de domeniul de activitate, regiunea din țară și orele de lucru prestate. Astfel, sumele pot varia substanțial, iar din banii câștigați ei trimit o parte acasă, la familie, scrie CANCAN.RO.

Pentru un salariu de 3000 de lei/lună, un srilankez lucrează 6 zile pe săptămână.

Află aici cât de tare „trage”, de fapt, un muncitor asiatic pentru acest venit.