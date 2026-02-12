Cum se desparte corect în silabe cuvântul ”fereastră”. Exercițiul de clasa a doua dă bătăi de cap multora

Un exercițiu de clasa a doua dă bătăi de cap multora. Este vorba despre despărțirea în silabe a cuvântului ”fereastră”.

Un exercițiu destinat elevilor de clasa a II-a a ajuns să provoace discuții aprinse în mediul online, după ce mai mulți părinți au încercat să își ajute copiii la teme și au realizat că nu mai sunt siguri de regulile învățate în școală, relatează click.ro.

Este vorba despre despărțirea în silabe a cuvântului”fereastră”.Pe grupurile de părinți și pe rețelele sociale unii au susținut că varianta ”fe-reas-tră” este cea corectă, în timp ce alții au mers pe varianta ”fe-re-a-stră.

Conform regulilor limbii române privind despărțirea cuvintelor în silabe, forma corectă pentru cuvântul „fereastră” este ”fe-reas-tră”.

Explicația ține de structura fonetică a cuvântului și de modul în care se grupează vocalele și consoanele în pronunție.

Grupul „ea” formează un diftong, ceea ce înseamnă că cele două vocale se rostesc în aceeași silabă și nu trebuie separate.