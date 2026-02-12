PSD anunță că se opune tăierilor „fără excepții” a salariilor din sistemul bugetar. Cu ce alternativă vine partidul

Printr-un comunicat postat pe Facebook, PSD a transmis că se opune tăierilor, ”fără excepții”, a salariilor din sistemul bugetar.

PSD, comunicat oficial cu privire la tăierile „fără excepții” a salariilor din sistemul bugetar

Partidul Social Democrat a menționat că tăierea salariilor din sistemul bugetar la grămadă, ”cu toporul”, nu este reformă și a solicitat partenerilor de guvernare să abandoneze politica ”simplistă de austeritate” și să susțină introducerea unor reforme ”structurale reale” care să țină cont de realitățile sociale și economice din România.

”PSD consideră că reducerea cheltuielilor bugetare este necesară, însă Guvernul trebuie să țină cont de particularitățile diverselor domenii de activitate.

• Introducerea fără discernământ a ideologiei „fără excepții” la nivelul întregului sistem de Sănătate poate afecta masiv funcționarea spitalelor publice din România, cu efecte deosebit de grave asupra vieții și sănătății cetățenilor.

• De asemenea, tăierile otova ale cheltuielilor de personal pot determina pierderea fondurilor europene alocate strict pentru asistența tehnică acordată pentru proiectele de investiții cu finanțare europeană.

• Nu în ultimul rând, impunerea unor astfel de reduceri în cazul instituțiilor sau ministerelor care deja au parcurs proceduri ample de reorganizare în lunile precedente le va pune pe acestea în imposibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile de bază în domeniile pe care le gestionează”, a transmis PSD.

De asemenea, PSD a mai menționat că o alternativă la politicile de tăieri „fără excepții” ar putea fi introducerea impozitării progresive, ”cu o diminuare a cotelor de impozitare pentru cetățenii cu venituri mici”.

”O alternativă la politicile de tăieri „fără excepții” este introducerea impozitării progresive, cu o diminuare a cotelor de impozitare pentru cetățenii cu venituri mici. O astfel de reformă structurală, susținută de Comisia Europeană, ar echilibra puterea de cumpărare dintre diversele categorii sociale și ar aduce venituri suplimentare la buget, fără a amplifica inflația și fără a afecta creșterea economiei naționale”, se mai arată în comunicatul emis de PSD.