Luiza Dobrescu
12 feb. 2026, 15:10, Actualitate
Primele două comune din ţară care au decis să se unească şi să treacă mai uşor peste criza provocată de guvernul condus de Ilie Bolojan sunt din judeţul Satu Mare. Negocierile pentru unificare au început acum o lună şi au fost demarate de către deputatul Adrian Cozma, preşedinte PNL Satu Mare. Noua localitate se va numi Beltiug.

Cele două localităţi, cât şi primarii aferenţi, au ajuns la concluzia că, deşi dispun de toată infrastructura necesară pentru buna funcţionare a unei aşezări, nu se vor putea susţine financiar în următorii 2-3 ani.

În urma negocierilor dintre preşedintele PNL Satu Mare şi cei doi edili, Cornea Mare Nicolae şi Ioan Bartok Gurzău, s-a decis să unească populaţiile celor două localităţi, adică 3.384 de locuitori din Beltiug, cu cei 3.100 din Socond, iar primar va fi Ioan Bartok Gurzău. La alegerile din 2028, acesta va candida din nou.

Sătenii vor decide unirea comunelor prin referendum

În urma comasării se va forma a doua cea mai mare comună din judeţ. Fuziunea se va pune în practică după ce consiliile locale ale celor două comunităţi vor emite nişte hotărâri în acest sens, care vor cuprinde şi organizarea un viitor referendum.

Deputatul Adrian Cozma, care s-a ocupat de demersuri şi de negocieri, a declarat, pentru Gândul că vrea să dea un exemplu și celorlalte UAT-uri din țară.

„Am înţeles încă de acum 2-3 ani că trebuie reduse cheltuielile. Datoria externă a României se rostogolește
Datoria externă a Romaniei se rostogolește an de an, ratele au depășit 10 miliarde de euro anual și cresc iar pentru unele administrații a devenit evident că din resursele proprii nu vor putea să-și susțină aparatul administrativ, să plătească iluminatul stradal, reparația drumurilor, dispensare …

Adrian Cozma, deputat PNL

Eu semnalez de cel puțin 3 ani ca trebuie să reducem cheltuielile de funcționare a statului și pentru că e vremea faptelor și consider că am vorbit destul la București, ne apucăm de treaba. Mereu am suntinut ca e nevoie de dialog permanent între noi și primari în cazul în care vrem cu adevărat sa reforma administrația.
Am alături 2 primari care au favut performanta în administrația locală: domnul Cornea-Mare Nicolae- primarul comunei Socond la al doilea mandat și domnul primar Bartok Gurzau la al șaselea mandat, primarul de la Beltiug.Ambii au facut performanțe considerabile și cred ca sunt printre cei mai buni primari din județul Satu Mare.
După multe consultări și analize, cei doi au luat decizia de unificare a celor 2 comune. Si spun unificare pt ca e cel mai potrivit cuvânt, deoarece vrem unitate și împreună suntem mai puternici, putem sa ne gospodărim mai bine și să aducem respectul cuvenit banului dat de cetățeni. Subliniez un lucru: banii nu vin de la stat, banii vin de la cetățeni, oameni cu nume și prenume.
Ca atare, cred ca e momentul sa nu ne mai plângem și să demonstram ca Ardealul e fruntea și ca se poate face treaba buna și fără ordine de la București.Așa că îi invit și pe colegii de la alte partide sa vadă cum facem treaba la Satu Mare. Sunt curios sa ii vad cum vor vota consilierii locali ai PSD, pt ca la UDMR știu cum sta treaba,ei nu vor ca romanii sa fie uniți.”

