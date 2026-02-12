Românii care ajung în Statele Unite și au nevoie rapid de numerar trebuie să știe că retragerile și depunerile la U.S. Bank pot fi realizate simplu, însă există reguli clare privind taxele, limitele zilnice și tipurile de operațiuni permise la bancomate, relatează Capital.

Clienții U.S. Bank au la dispoziție o rețea extinsă de bancomate, atât proprii, cât și partenere, care permit retrageri de numerar și depuneri. Cel mai apropiat ATM poate fi localizat prin intermediul site-ului oficial al băncii sau al aplicației mobile. Este suficientă introducerea locației și selectarea filtrului destinat bancomatelor pentru afișarea opțiunilor disponibile.

Un avantaj important pentru clienți este accesul la tranzacții fără taxe suplimentare în rețeaua MoneyPass. Bancomatele din magazinele participante 7-Eleven oferă, de asemenea, retrageri fără costuri adiționale pentru titularii de cont. În schimb, utilizarea altor bancomate partenere poate implica taxe variabile, motiv pentru care este recomandată verificarea statutului fiecărui ATM înainte de efectuarea operațiunilor.

Limitele zilnice diferă în funcție de cont

Suma care poate fi retrasă zilnic depinde de tipul contului și de condițiile acestuia. Informațiile despre limitele exacte pot fi verificate în serviciile bancare online, accesând secțiunea dedicată serviciilor contului și opțiunea privind limitele de tranzacții. Aceleași date sunt disponibile și în aplicația mobilă a băncii, în tabloul de bord al conturilor.

Reguli clare pentru depuneri și restricții importante

Bancomatele U.S. Bank permit depuneri de numerar, însă acestea sunt procesate separat, pentru fiecare tranzacție. Există și restricții: bancomatele nu acceptă cecuri sau valută străină, iar în aceste situații clienții trebuie să se prezinte într-o sucursală bancară. De asemenea, bancnotele sau cecurile deteriorate pot fi refuzate de scaner, depunerea fiind posibilă doar prin intermediul unui casier sau al aplicației mobile.

Fondurile depuse sunt direcționate inițial către un singur cont, urmând ca transferul către alte conturi să fie realizat ulterior. Banca atrage atenția că sumele depuse nu sunt întotdeauna disponibile imediat pentru retragere, iar perioada de procesare poate varia în funcție de tipul tranzacției. Prin extinderea serviciilor digitale și a rețelei de bancomate, U.S. Bank încearcă să simplifice operațiunile bancare zilnice, oferind clienților soluții rapide pentru retrageri și depuneri, atât în sucursale, cât și în afara acestora.

AUTORUL RECOMANDĂ