Știri externe » Trei petroliere au fost atacate de drone necunoscute în Marea Neagră. Nu s-au raportat victime

Trei petroliere care tranzitau în Marea Neagră au fost atacate de drone joi, în preajma coastei de nord a Turciei, a transmis agenția navală Tribeca.

Unul dintre petrolierele vizate este James II, care navighează sub drapelul Palau. S-a deplasat la 80 de km nord de zona Turkeli din Marea Neagră la momentul incidentului, a mai adăugat agenția.

Celelalte două petroliere care au fost atacate, Altura și Velora, au navigat sub drapelul Sierra Leone, potrivit Reuters. Au fost trimise echipaje de salvare.

Membrii echipajului de pe petroliere sunt în stare bună, a declarat agenția Tribeca. Nici Rusia și nici Ucraina n-au revendicat atacurile, în timp ce Turcia celebrează Eid al Adha, o mare sărbătoare în calendarul musulman în care sunt sacrificate animale

Sursa Foto: VesselFinder

