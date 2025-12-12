Prima pagină » Actualitate » Câte kilograme are Irina Fodor. ”Nu am avut niciodată probleme cu greutatea”

12 dec. 2025, 12:30, Actualitate
Irina Fodor  a  dezvăluit câte kilograme are. ”Nu am avut niciodată probleme cu greutatea”, a mărturisit vedeta de televiziune.

Irina Fodor este o prezență foarte plăcută. Fiecare apariție a sa este plină de delicatețe și rafinament.

Vedeta are o siluetă fără reproș. Aceasta a dezvăluit, pentru click.ro, ce greutate are.

”În prezent am 52 de kilograme. Nu am avut niciodată probleme cu greutatea. Cel mai mult am avut în sarcină când am luat 15 kilograme. Atunci am plecat de la 54 de kilograme. În rest nu, nu am fost niciodată prea dolofană, dar probabil că este din cauză că sunt eu foarte agitată așa de felul meu. Când o să mă liniștesc probabil că voi mai pune și ceva grăsime pe ici pe colo”, a declarat Irina Fodor.

”Mănânc ca un om normal. Nu am niciun fel de cenzură atunci când vine vorba de mâncare. Nu stau să-mi număr caloriile. Nu stau să alerg să-mi sară sufletul că am mâncat o shaorma. Mănânc mâine o salată și aia e. Mă ajută genetica, dar e și un pic de echilibru. Nu exagerez. Nu pot să mănânc tot timpul doar murături și fripturi. Dar, nu pot să trăiesc fără ciorbe. O ciorbiță caldă e preferata mea oricând”, a mai spus aceasta.

Irina e măritată cu Răzvan Fodor și are un copil

Răzvan Fodor este căsătorit de mulți ani cu Irina. Cei doi au împreună o fetiță care se numește Diana. Răzvan Fodor și Irina au o relație de peste 16 ani, iar de peste 14 ani sunt căsătoriți.

Irina Fodor este prezentatoarea emisiunii de mare succes ”Asia Express”, difuzată de postul de televiziune Antena 1. De asemenea, vedeta moderează și show-ul culinar ”Chefi la cuțite”, transmis de același post TV.

Cele mai noi