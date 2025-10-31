Caz revoltător în județul Gorj, unde un bebeluș de 2 luni a fost VÂNDUT de părinții săi. Este anchetă de amploare

Este anchetă de amploare în Gorj, acolo unde un bebeluș de doar luni a fost vândut de părinții săi. Tranzacţia s-a făcut între două familii din rromi din județ.

Astfel, o familie de rromi care nu putea să aibă copii a reușit să convingă o altă familie să îi vândă ultimul copil născut.

Anchetatorii din Gorj au intrat pe fir și au aflat despre această tranzacție și au efectuat și percheziții domiciliare.

În acest moment, copilul se află într-o instituție din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj, iar cei implicați în această vânzare sunt la audieri.

Cazul se află în atenția Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism București (DIICOT), care urmează să dispună și unele măsuri după încheierea anchetei.