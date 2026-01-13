Prima pagină » Actualitate » Cazul straniu al tinerei din imagine: A rămas gravidă fără a întreține relații vreodată. Cum a fost posibil

13 ian. 2026, 16:36, Actualitate
O femeie din Statele Unite ale Americii a explicat cum a rămas însărcinată la doar 17 ani, deși susținea că nu a întreținut relații intime vreodată la vremea aceea.

Pentru Kelsi Mickelson, nașterea a fost chiar un adevărat miracol, având în vedere că medicii i-au spus cu doi ani înainte că nu va putea să întrețină niciodată relații intime, și nicidecum să rămână vreodată însărcinată.

Ea a efectuat un control ginecologic la 15 ani pentru prima dată, iar atunci a aflat că are un orificiu vaginal incredibil de mic, atât de mic încât nici măcar un tampon nu ar încăpea, iar acest lucru făcea imposibil să aibă un act sexual.

Ea își amintea: „M-am dus la mama și m-a dus la doctoriță pentru prima mea programare la ginecologie. Ea (doctorița) mi-a spus: «Dragă, nici măcar degetul mic nu-mi pot introduce acolo».”

„Nu a putut face un examen pelvian. Așa că mi-a zis: «Nu te afectează și nu e o problemă, cu excepția faptului că nu poți face sex».”

La 18 ani, a plănuit să facă o himenectomie pentru a îndepărta excesul de piele, dar fix înainte aflase că a rămas însărcinată. Când și-a găsit un iubit, i-a dat imediat vestea că nu va putea întreține relații intime, însă el a fost foarte tolerant și au rămas împreună.

La câteva săptămâni după o noapte petrecută în doi, însă fără partea cu penetrare, Kelsi a rămas îngrijorată când a observat că menstruația nu-i venise, iar un test de sarcină a confirmat ceea ce ea și mama ei nu crezuseră că este posibil.

Prietenii o acuzau că minte

Provenind dintr-un mediu religios, Kelsi a avut legături imediate cu Fecioara Maria, dar realitatea ei a costat-o ​​pe ea mulți prieteni care refuzau să creadă că a rămas însărcinată fără să aibă relații sexuale înainte de căsătorie.

Ea a adăugat: „Prietenii mei spuneau că sunt o mincinoasă și pur și simplu nu voiau să recunoască faptul că am făcut sex. A fost de fapt o perioadă foarte dificilă din viața mea.”

Kelsi era nerăbdătoare să prelungească puțin lucrurile înainte de nașterea bebelușului ei, iar după ce s-a căsătorit cu iubitul ei și s-au mutat împreună, au avut parte de intimidate pentru prima dată când ea era însărcinată în șase luni.

