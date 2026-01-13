Cazul straniu al tinerei din imagine: A rămas gravidă fără a întreține relații vreodată. Cum a fost posibil

O femeie din Statele Unite ale Americii a explicat cum a rămas însărcinată la doar 17 ani, deși susținea că nu a întreținut relații intime vreodată la vremea aceea.

Pentru Kelsi Mickelson, nașterea a fost chiar un adevărat miracol, având în vedere că medicii i-au spus cu doi ani înainte că nu va putea să întrețină niciodată relații intime, și nicidecum să rămână vreodată însărcinată.

Ea a efectuat un control ginecologic la 15 ani pentru prima dată, iar atunci a aflat că are un orificiu vaginal incredibil de mic, atât de mic încât nici măcar un tampon nu ar încăpea, iar acest lucru făcea imposibil să aibă un act sexual.

A rămas gravidă fără a întreține relații vreodată. Cum a fost posibil

Ea își amintea: „M-am dus la mama și m-a dus la doctoriță pentru prima mea programare la ginecologie. Ea (doctorița) mi-a spus: «Dragă, nici măcar degetul mic nu-mi pot introduce acolo».”

„Nu a putut face un examen pelvian. Așa că mi-a zis: «Nu te afectează și nu e o problemă, cu excepția faptului că nu poți face sex».”

La 18 ani, a plănuit să facă o himenectomie pentru a îndepărta excesul de piele, dar fix înainte aflase că a rămas însărcinată. Când și-a găsit un iubit, i-a dat imediat vestea că nu va putea întreține relații intime, însă el a fost foarte tolerant și au rămas împreună.

La câteva săptămâni după o noapte petrecută în doi, însă fără partea cu penetrare, Kelsi a rămas îngrijorată când a observat că menstruația nu-i venise, iar un test de sarcină a confirmat ceea ce ea și mama ei nu crezuseră că este posibil.

Prietenii o acuzau că minte

Provenind dintr-un mediu religios, Kelsi a avut legături imediate cu Fecioara Maria, dar realitatea ei a costat-o ​​pe ea mulți prieteni care refuzau să creadă că a rămas însărcinată fără să aibă relații sexuale înainte de căsătorie.

Ea a adăugat: „Prietenii mei spuneau că sunt o mincinoasă și pur și simplu nu voiau să recunoască faptul că am făcut sex. A fost de fapt o perioadă foarte dificilă din viața mea.”

Kelsi era nerăbdătoare să prelungească puțin lucrurile înainte de nașterea bebelușului ei, iar după ce s-a căsătorit cu iubitul ei și s-au mutat împreună, au avut parte de intimidate pentru prima dată când ea era însărcinată în șase luni.

Recomandările autorului: