Un șofer din Constanța, aflat la volanul unui Volkswagen, a fost sancționat cu o amendă de 7.000 de lei în urma unui control de rutină efectuat de polițiști. Incidentul a scos la iveală o serie de nereguli în cascadă și a generat o situație tensionată, preia Libertatea.

Polițiștii rutieri au oprit vehiculul și au observat că geamurile erau acoperite cu folie. Întrebat de agenți despre talonul autoturismului, șoferul a afirmat că nu îl are la el, deși se afla într-o conversație telefonică pe speaker cu tatăl său.

Polițiștii au auzit conversația prin care șoferul era sfătuit părintește să ascundă documentul în torpedou. Actul a fost găsit exact acolo unde fusese indicat de tată, relatează Replicaonline.

Controlul a continuat, iar pe bordul mașinii a fost descoperit un sistem de detectare radar. Mai mult, pe geamul vehiculului era prinsă, cu două ventuze, o insignă cu inscripția «Poliția».

Aceste nereguli au atras sancțiuni suplimentare: 4.000 de lei pentru detectorul de radar și încă 3.200 de lei pentru folie, nepurtarea centurii de siguranță și alte abateri, conform informațiilor furnizate de replicaonline.

Situația a luat o întorsătură și mai complicată odată cu sosirea tatălui șoferului. Acesta a acuzat polițiștii că i-ar fi sustras 5.000 de euro din torpedoul mașinii în timpul percheziției. Cu toate acestea, agenții au subliniat că întreaga procedură a fost înregistrată cu ajutorul bodycamerelor, demonstrând că nu au luat niciun ban.

