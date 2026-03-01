Prima pagină » Actualitate » Amendă de 7.000 de lei pentru un șofer din Constanța. Și-a sunat tatăl, iar polițiștii au auzit ce sfat i-a dat

Amendă de 7.000 de lei pentru un șofer din Constanța. Și-a sunat tatăl, iar polițiștii au auzit ce sfat i-a dat

01 mart. 2026, 18:56, Actualitate
Amendă de 7.000 de lei pentru un șofer din Constanța. Și-a sunat tatăl, iar polițiștii au auzit ce sfat i-a dat
Foto Ilustrativ

Un șofer din Constanța, aflat la volanul unui Volkswagen, a fost sancționat cu o amendă de 7.000 de lei în urma unui control de rutină efectuat de polițiști. Incidentul a scos la iveală o serie de nereguli în cascadă și a generat o situație tensionată, preia Libertatea.

Polițiștii rutieri au oprit vehiculul și au observat că geamurile erau acoperite cu folie. Întrebat de agenți despre talonul autoturismului, șoferul a afirmat că nu îl are la el, deși se afla într-o conversație telefonică pe speaker cu tatăl său.

Polițiștii au auzit conversația prin care șoferul era sfătuit părintește să ascundă documentul în torpedou. Actul a fost găsit exact acolo unde fusese indicat de tată, relatează Replicaonline.

Controlul a continuat, iar pe bordul mașinii a fost descoperit un sistem de detectare radar. Mai mult, pe geamul vehiculului era prinsă, cu două ventuze, o insignă cu inscripția «Poliția».

Aceste nereguli au atras sancțiuni suplimentare: 4.000 de lei pentru detectorul de radar și încă 3.200 de lei pentru folie, nepurtarea centurii de siguranță și alte abateri, conform informațiilor furnizate de replicaonline.

Situația a luat o întorsătură și mai complicată odată cu sosirea tatălui șoferului. Acesta a acuzat polițiștii că i-ar fi sustras 5.000 de euro din torpedoul mașinii în timpul percheziției. Cu toate acestea, agenții au subliniat că întreaga procedură a fost înregistrată cu ajutorul bodycamerelor, demonstrând că nu au luat niciun ban.

Recomandarea autorului: Ce amendă a primit un șofer care a intrat cu un bolid de lux pe plaja din Constanța pentru a face drifturi. Ce arată legea

Recomandarea video

Citește și

INEDIT O americancă a slăbit teribil după de a renunțat la un „aliment esențial”. Câți bani a economisit
18:07
O americancă a slăbit teribil după de a renunțat la un „aliment esențial”. Câți bani a economisit
FLASH NEWS Primul anunț al Armatei Române despre războiul din Orientul Mijlociu: „Nu este o amenințare militară la adresa teritoriului național”
17:39
Primul anunț al Armatei Române despre războiul din Orientul Mijlociu: „Nu este o amenințare militară la adresa teritoriului național”
INEDIT Haz de necaz. Umorul nu poate fi interceptat de scuturi. Gândul prezintă colecția de glume care circulă pe internet după războiul din Iran
17:39
Haz de necaz. Umorul nu poate fi interceptat de scuturi. Gândul prezintă colecția de glume care circulă pe internet după războiul din Iran
INEDIT Țara europeană care îți oferă gratuit șansa să ai insula ta. Trebuie să îndeplinești o singură condiție
17:33
Țara europeană care îți oferă gratuit șansa să ai insula ta. Trebuie să îndeplinești o singură condiție
CONTROVERSĂ Instituțiile publice care își iau abonamente la ChatGPT și pentru ce le folosesc
17:02
Instituțiile publice care își iau abonamente la ChatGPT și pentru ce le folosesc
INEDIT Studiu. Oamenii se știință au  descoperit o cheie pentru ca oamenii să rămână ageri la minte la senectute. Secretul „SuperAgers”, parțial elucidat
16:53
Studiu. Oamenii se știință au  descoperit o cheie pentru ca oamenii să rămână ageri la minte la senectute. Secretul „SuperAgers”, parțial elucidat
Mediafax
Trump anunță că Iranul vrea să negocieze
Digi24
Pe ce dată trebuia să aibă loc atacul comun SUA-Israel împotriva Iranului și de ce s-a răzgândit Trump
Cancan.ro
5 zile la rând de ninsoare în aceste orașe din România, începând de marti, 10 martie, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Adevarul
Ideologul Kremlinului, Aleksandr Dughin, e îngrijorat pentru soarta lui Putin: „Va fi următorul după Khamenei”
Mediafax
Care a fost relația dintre Ali Khamenei și Nicolae Ceaușescu? Cei doi lideri s-au vizitat
Click
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu Vârciu: „Vreau acasă! România te iubesc”
Digi24
Țările în care se mută superbogații lumii. Unele destinații sunt surprinzătoare
Cancan.ro
BREAKING! E știrea momentului în lumea întreagă. A fost ELIMINAT în timpul bombardamentului
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Arsenie Todiraș la 20 de ani de la destrămarea trupei „O-Zone”. Cu ce se ocupă la 42 de ani! E total schimbat față de Dan Bălan
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Poze spion cu prototipul „fantomă” la Pitești! Să fie viitoarea Dacia C-Neo?
Descopera.ro
Un studiu a descoperit că senzorii anvelopelor mașinii ar putea fi folosiți pentru a te urmări
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Descopera.ro
Melcul marin al lui Eric Kandel și misterul memoriei: descoperirea care a schimbat neuroștiința

Cele mai noi

Trimite acest link pe