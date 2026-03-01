Primul anunț al Armatei Române despre războiul din Orientul Mijlociu: „Nu este o amenințare militară la adresa teritoriului național”

Armata României a transmis primul anunț oficial cu privire la impactul asupra securității României, în contextul tensiunilor tot mai mari din Orientul Mijlociu. Ministerul Apărării Naționale spune că, în prezent, situația de securitate din Iran nu prezintă riscuri pentru teritoriul național.

Potrivit comunicatului oficial al MApN, forțele armate ale României supraveghează în mod constant mediile aerian, naval, terestru, informațional și cyber, identifică posibilele amenințări și reacționează imediat. De asemenea, militarii și specialiștii civili care se află zilnic în servicii de permanență și de intervenție.

„Din datele pe care Ministerul Apărării Naționale le are la acest moment, pe fondul evoluției situației de securitate din Iran, nu rezultă o amenințare militară la adresa teritoriului național. Armata României are permanent în serviciu forțe care asigură supravegherea mediilor aerian, naval, terestru, informațional și cyber, precum și detectarea amenințărilor și reacția imediată. Militari și specialiști civili se află zilnic, 24/7, în servicii de permanență și de intervenție.”

De asemenea, ministerul Apărării a transmis că s-au luat măsuri pentru creșterea vigilenței și pregătirea sistemelor care completează forțele de reacție imediată. MApN a mai subliniat că menține contactul permanent cu aliații și coordonarea pe toate palierele, pentru a garanta securitatea teritoriului.

„Armata și-a ajustat postura și s-au dispus măsuri de creștere a vigilenței și de pregătire a sistemelor care completează forțele de reacție imediată. Facilitatea navală a Statelor Unite ale Americii de la Deveselu, integrată în sistemul de comandă și control al NATO, asigură protecția antibalistică împotriva amenințărilor emergente din afara zonei Euro-Atlantice. Ministerul Apărării Naționale se află în contact permanent cu aliații și se coordonează cu aceștia pe toate palierele.”

RECOMANDAREA AUTORULUI: