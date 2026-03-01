O americancă a slăbit teribil după de a renunțat la un „aliment esențial”. Câți bani a economisit

Emily Susman, antreprenoare și autoare de cărți de bucate din Tulsa, Oklahoma, a reușit să slăbească 45 de kilograme și să economisească aproximativ 55.000 de dolari, după ce a decis să renunțe definitiv la alcool. Într-un articol publicat în „Business Insider”, ea a mărturisit că băuturile alcoolice au fost prezente în viața sa încă din adolescență.

„Totul a fost vina mea, dar am crescut într-o familie în care berea, vinul și băuturile spirtoase făceau parte din cultură. Provin dintr-o familie libaneză, iar fiecare sărbătoare și ocazie socială se axa pe mâncare și băutură. La 14 ani, bunicul meu mi-a dat o băutură tonică și mi-a spus că pot consuma alcool responsabil, înconjurată de familie”, a povestit Emily.

Nu eram niciodată departe de alcool

În timp, consumul ocazional s-a transformat într-o dependență. Emily ajunsese să termine o sticlă mare de vodcă la fiecare câteva zile.

„Nu eram niciodată departe de alcool – fie că lucram ca barman pentru unchiul meu, fie că, după 30 de ani, îmi construisem propriul restaurant de succes și o firmă de catering în Dallas. S-a ajuns la punctul în care terminam o sticlă mare de vodcă la fiecare câteva zile. Foloseam orice scuză ca să beau, fie că sărbătoream momentele bune, fie că mă compătimeam când ceva nu mergea bine”, a mărturisit ea.

Momentul decisiv a venit în ianuarie 2021:

„La o lună de la începutul anului 2021, m-am trezit după un episod deosebit de grav și m-am uitat la mine în oglindă. La 1,72 m aveam 104 kilograme și purtam mărimea 44. Am plâns în hohote pentru că mă simțeam atât de nefericită”, a povestit Emily.

Ea a decis să ceară ajutor specializat și a început terapia, reușind treptat să își trateze dependența:

„A fost un proces simplu. Am fost mândră să ating fiecare etapă importantă: cinci zile, apoi 30 de zile, apoi 120 de zile și așa mai departe”, a precizat aceasta.

Recomandarea autorului: Cinci alimente pe care să le mănânci înainte de a bea ALCOOL! Cum vă protejați sănătatea și reduceți efectele negative