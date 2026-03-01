Duminică după-amiază, nouă civili israelieni au fost uciși în cel mai recent atac cu rachete iraniene care a distrus o sinagogă din Beit Shemesh, de lângă Ierusalim. Alți 40 de au fost răniți în urma exploziei provocate de atacul balistic iranian.

Potrivit unui centru medical din Tel Aviv, un bărbat de 102 ani a murit din cauza rănilor suferite în urma unui atac cu rachete, potrivit Times of Israel.

Bilanțul victimelor din Israel: 12 morți

Numărul victimelor din Israel a crescut la 12 morți de la reînceperea războiului cu Iranul după Războiul de 12 zile din iunie 2025. Israelul continuă să intercepteze mare parte din rachetele și dronele iraniene cu ajutorul sistemului defensiv Iron Dome. Însă, câteva rachete n-au fost interceptate și au provocat distrugeri și victime.

În Războiul de 12 zile, 32 de civili și un militar au fos uciși în atacurile balistice iraniene. Alți 3.238 de israelieni au fost răniți. Iranul a raportat pierderi mai mari în atacurile israeliene: peste 1.000 de morți și în jur de 5.000 de răniți.

De la reluarea războiului pe 28 februarie 2026, 201 de iranieni au fost uciși, printre care și 150 de civili (inclusiv elevii de la școala Minab). Alți 747 de iranieni au fost răniți până la această oră.

Sursa Foto: X

