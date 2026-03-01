Prima pagină » Actualitate » Haz de necaz. Umorul nu poate fi interceptat de scuturi. Gândul prezintă colecția de glume care circulă pe internet după războiul din Iran

Haz de necaz. Umorul nu poate fi interceptat de scuturi. Gândul prezintă colecția de glume care circulă pe internet după războiul din Iran

Luiza Dobrescu
01 mart. 2026, 17:39, Actualitate

Războiul nu este în niciun context ceva de care să te amuzi. Însă, atunci când nu-ţi mai rămâne nimic altceva, simţul umorului este singurul care face imaginaţia să evadeze dintr-un prezent sumbru. Nici atacul SUA-Israel asupra Iranului nu a rămas fără ecouri vesele, chiar dacă abia a izbucnit şi este încă în desfăşurare.

Se pare că vrăjitoarele au ştiut de acum trei zile că acest conflict va izbucni, având în vedere că Marte se intersectează cu Uranus, în tranzit prin Iran, iar acest lucru va duce la conflicte militare şi fizice în zona Dubai, Qatar. Ele recomandau să fie evitată zona.

Prin urmare, creatorii de meme s-au grăbit şi ei cu glumele, în special cei din străinătate. La noi, a fost un pic cam slabă mişcarea pe partea externă, însă siteul de pamflet Times New Roman tot s-a putut lega de ceva neaoş românesc. Transportul CFR.

Celebrele glume cu flota aeriană a Iranului lovesc din nou şi în contextul de faţă. O suită de covoare persane scoase la aer reprezintă divizia aeropurtată a Iranului.

„Cine a spus că Iranul nu are forţe aeriene, nu ştia şi despre acest lucru”.

Nici duhul lămpii din poveştile iraniere, care îndeplineşte trei dorinţe, nu a fost uitat de internauţi.

„Îţi voi îndeplini trei dorinţe.

Mai mult război în Orientul Mijlociu.

Este o dorinţă bună. Cu toate acestea, mai ai încă trei dorinţe”. 

Nici preşedintele SUA, Donald Trump, nu este iertat de creatorii de glume cu război, alături de Azatollahul Khamenei.

„Azi-noapte am avut un vis că New York era tot o ruină cu steagul iranian arborat deasupra, zice Khamenei.

Trump răspunde: Ce ciudat! Eu am visat că Teheranul era prosper, plin de tehnologie avansată şi acoperit de panouri publicitare.

Khamenei întreabă: Ce era scris pe panouri?

Trump răspunde: Nu ştiu. Era scris în ebraică.”

Iar glumele nu se opresc aici, mai ales că imaginaţia este bogată, iar subiectul ofertant.



În caz de conflict, suntem ca şi singuri. Autorităţile române, dispărute, în timp ce românii sunt captivi în războiul dintre Israel şi Iran


