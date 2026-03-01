Friedrich Merz: „Poporul iranian are acum oportunitatea să decidă singur asupra conducerii sale politice”

Cancelarul german, Friedrich Merz, a declarat, în contextul eliminării lui Ali Khamenei, că poporul iranian are acum posibilitatea de a-și alege singur conducerea sa politică, deși viitorul structurilor politice din țară rămâne incert.

„Tocmai am spus ceva despre sfârșitul unei părți a acestor membri ai regimului. În acest moment, nu știm ce structuri viitoare vor exista în Iran și cu ce persoane. Din perspectiva mea, cel mai important este că poporul iranian are acum oportunitatea să decidă singur asupra conducerii sale politice. Dar nu știm care ar fi actorii sau grupurile capabile să facă acest lucru.”

Potrivit cancelarului, o operațiune militară nu este lipsită de riscuri, chiar și atunci când responsabilitățile sunt împărțite între Israel și Statele Unite ale Americii. Merz subliniază că „ziua de după” trebuie să fie una de pace, libertate, cu alegeri democratice și cu relații bune de vecinătate în întreaga regiune. Oficialul a transmis că speră la un astfel de scenariu, chiar dacă nu există certitiudini cu privire la modul în care se vor desfășura evenimentele.

„De aceea am subliniat și în declarația mea că nu este lipsit de risc să se desfășoare acum o astfel de operațiune militară, chiar și în împărțirea responsabilităților dintre Israel și Statele Unite ale Americii. Va exista o zi după. Și acea zi de după trebuie să fie o zi de pace, în libertate, cu alegeri democratice și cu relații bune de vecinătate în întreaga regiune. Și în prezent, acest lucru nu este încă previzibil. Sperăm la asta, dar nu suntem siguri.”

De asemenea, cancelarul german a atras atenția cu privire la activitatea serviciilor de informații iraniene în Europa, inclusiv în Germania.

„Știm că serviciile de informații iraniene sunt active în Europa și în Germania”, a transmis Friedrich Merz.

