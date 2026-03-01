„48 dintr-o lovitură”. Donald Trump raportează uciderea a 48 de lideri iranieni în atacurile împotriva Iranului: „Și ne mișcăm rapid”

Președintele Donald Trump a raportat uciderea a 48 de lideri iranieni în atacurile americano-israeliene desfășurate în Iran. Printre aceștia se enumără liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, precum și fostul președinte iranian Mahmoud Ahmadinejad.

„Nimeni nu poate crede ce succes am obținut, 48 de lideri s-au dus dintr-o singură lovitură. Și ne mișcăm rapid”, a declarat Trump într-un interviu pentru Fox News.

Președintele a amenințat duminică că va bombarda Iranul cum nu a mai fost lovit niciodată, ca răspuns la represaliile de după atacurile americano-israeliene. Atacurile balistice iraniene au vizat opt țări până sâmbătă seară.

Operațiunea Epic Fury și Operaținea Roaring Lion

Într-un interviu separat pentru CNBC, el a spus că operațiunea SUA în Iran va continua.Comandamentului Central al armatei americane (Centcom) a anunțat oficial că trei militari americani au fost uciși în acțiune pe durata operațiunii Epic Fury împotriva Iranului. Mai mulți militari au suferit răni minore provocate de șrapnel și comoții cerebrale.

Mulți dintre liderii iranieni eliminați de aviația israeliană au fost ofițeri militari iranieni care au fost implicați în războaiele proxy duse împotriva Israelului, prin fiinanțarea mișcărilor teroriste Hamas și Hezbollah. Aceștia au contribuit și la reprimarea cu brutalitate a protestelor tinerilor iranieni din ultimii ani, vărsând sângele a mii de civili care au protestat împotriva regimului.

Sursa Foto: The White House

Autorul recomandă: Iranul confirmă oficial moartea liderului Ali Khamenei și declară 40 de zile de doliu național