Ce a pățit o tânără de 25 de ani, care a vrut să slăbească mâncând doar piept de pui fiert și conopidă

O tânără de 25 de ani, din China, a vrut să slăbească, dar a ajuns la spital după ce a mâncat pentru aproximativ șase luni doar piept de pui fiert și conopidă, cu gândul că va da jos kilogramele în plus. În urma acestui caz, medicii trag un semnal de alarmă cu privire la dietele extreme.

Femeia le-a spus medicilor că a mâncat, la începutul dietei, și cartofi, însă mai apoi i-a eliminat. Ea ar fi crezut că, dacă evită carbohidrații, va scăpa de kilogramele în plus. Apoi, a mâncat doar piept de pui fiert și conopidă și după șase luni a ajuns la spital cu pancreatită severă.

La început, dieta a părut că funcționează, până când a început să se simtă slăbită și să fie palidă. A crezut că nu are nimic, dar mai apoi au apărut și crampele abdominale puternice, atunci când a și mers la spital.

Medicii ar fi descoperit că femeia avea niveluri serice de amilază, de 10 ori mai mari decât în ​​mod normal, potrivit thestar.com. Specialiștii trag un semnal de alarmă cu privire la dietele extreme, mai ales că unele dintre ele pot pune viețile oamenilor în pericol.

Sfaturi pentru a slăbi sănătos

Specialiștii nu recomandă slăbirea rapidă, pentru că pierderea mai multor kilograme poate dura și câteva luni, până la un an. Deficitul caloric este una dintre metodele recomandate de medici celor care vor să slăbească.

Hidratarea este la fel de importantă, însă doar cu apă și ceaiuri neîndulcite. Exercițiile fizice sunt și ele esențiale atât pentru un stil de viață sănătos, cât și în cazul celor care vor să scape de kilograme în plus.

Nu este indicat să sari peste micul dejun, dar și alegerea unei farfurii mai mici poate fi de ajutor pentru a mânca mai puțin.