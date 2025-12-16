Tabel ninsori Crăciun și Revelion | Care e probabilitatea să ningă în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather

Tabel ninsori Crăciun și Revelion. Specialiștii în meteorologie au întocmit un tabel prin care descoperi care este probabilitatea să ningă în orașul tău. Datele sunt întocmite de ANM și Accuweather. Vezi mai jos.

Meteorologii ANM și Accuweather au emis șansele de ninsoare în funcție de orașul în care te afli. Prin intermediul tabelului de mai jos, putem afla în ce centre urbane urmează să se înregistreze precipitații sub formă de ninsoare.

Probabilitate de ninsoare de Crăciun, pe 25 decembrie 2025:

În prima zi de Crăciun (25 decembrie 2025), cea mai mare probabilitate să ningă este în Cluj-Napoca (47%) și Brașov (45%). La polul opus se află Constanța, cu o probabilitate de 14%.

Timișoara: 20%

Sibiu: 33%

Ploiești: 23%

Pitești: 20%

Oradea: 20%

Iași: 38%

Galați: 19%

Craiova: 19%

Constanța: 14%

Cluj-Napoca: 47%

Brașov: 45%

Brăila: 15%

București: 38%

Arad: 19%

Probabilitate de ninsoare de Revelion, pe 1 ianuarie 2026:

În prima zi a Noului An, pe 1 ianuarie 2026, cea mai mare probabilitate să ningă este în Cluj-Napoca (52%), precum și în Brașov (50%). Clasamentul este urmat de Iași, cu o probabilitate de 45%. La polul opus se află Constanța, cu o probabilitate de 15 procente.

Timișoara: 22%

Sibiu: 38%

Ploiești: 25%

Pitești: 22%

Oradea: 25%

Iași: 45%

Galați: 20%

Craiova: 20%

Constanța: 15%

Cluj-Napoca: 52%

Brașov: 50%

Brăila: 18%

București: 25%

Bacău: 42%

Arad: 22%

