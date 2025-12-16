Prima pagină » Actualitate » 16 Decembrie, calendarul zilei: Mihai Trăistariu împlinește 49 de ani. Își pierde viața Anca Pop. Începe Revoluția Română la Timișoara

16 Decembrie, calendarul zilei: Mihai Trăistariu împlinește 49 de ani. Își pierde viața Anca Pop. Începe Revoluția Română la Timișoara

Elena Stănică-Ezeanu
16 dec. 2025, 07:15, Actualitate
16 Decembrie, calendarul zilei: Mihai Trăistariu împlinește 49 de ani. Își pierde viața Anca Pop. Începe Revoluția Română la Timișoara
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Wikipedia, Mediafaxfoto

Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 16 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Mihai Trăistariu este un cântăreț român cunoscut pentru vocea sa puternică și ambitusul vocal impresionant. Născut pe 16 decembrie 1976, la Piatra Neamț, el a devenit cunoscut publicului larg la începutul anilor 2000, ca membru al trupei Valahia, alături de care a lansat mai multe piese de succes. Cariera sa solo a cunoscut un moment de vârf în 2006, când a reprezentat România la Concursul Eurovision cu piesa Tornerò, obținând locul 4, una dintre cele mai bune clasări ale României în competiție. De-a lungul timpului, Mihai Trăistariu a lansat numeroase melodii, a participat la emisiuni muzicale și a rămas o prezență activă pe scena pop românească. În afara muzicii, este pasionat de sport, de un stil de viață echilibrat și de dezvoltare personală.

Anca Pop a fost o cântăreață româno-canadiană, apreciată pentru stilul său muzical care îmbina pop-ul cu influențe balcanice, electronice și world music. S-a născut pe 22 octombrie 1984, în județul Mehedinți, și a crescut în Canada, unde și-a format identitatea artistică și și-a dezvoltat pasiunea pentru muzică. A devenit cunoscută publicului din România după participarea la selecția națională Eurovision, remarcându-se prin personalitatea sa nonconformistă și piesele cu mesaj liber și modern. A fost o artistă independentă, creativă și curajoasă, care și-a exprimat autenticitatea atât prin muzică, cât și prin stilul de viață. Anca Pop a murit pe 16 decembrie 2018, la vârsta de 34 de ani, după ce mașina pe care o conducea a plonjat în Dunăre, în apropierea comunei Svinița, județul Mehedinți.

La 16 decembrie 1989, la Timișoara, a început Revoluția Română, eveniment care avea să ducă la prăbușirea regimului comunist condus de Nicolae Ceaușescu. Totul a pornit de la protestele declanșate în jurul încercării autorităților de a-l evacua pe pastorul reformat László Tőkés, manifestațiile transformându-se rapid într-o revoltă anticomunistă. În noaptea de 16 spre 17 decembrie, au avut loc confruntări violente între manifestanți și forțele de ordine. Armata, Miliția și trupele de Securitate au intervenit pentru a reprima protestele, folosind forța împotriva populației civile. Evenimentele de la Timișoara au marcat începutul luptei deschise pentru libertate și au devenit scânteia care a dus la căderea dictaturii comuniste în România.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1770: Ludwig van Beethoven 🇩🇪🎹 unul din cei mai mari compozitori din istoria muzicii. Este considerat un compozitor de tranziție între perioadele clasică și romantică ale muzicii
🎂1775: Jane Austen 🇬🇧✒️ cea mai notabilă scriitoare a epocii sale, cu o influență deosebită asupra tuturor cititorilor săi, chiar dacă, în timpul vieții, nu a avut prea mult succes
🎂1917: Arthur C. Clarke 🇬🇧✒️ Pentru o bună perioadă de timp, Robert A. Heinlein, Isaac Asimov și Arthur C. Clarke au fost cunoscuți ca „Cei Trei Mari” din science fiction
🎂1928: Philip K. Dick 🇺🇸✒️ a explorat teme sociologice, politice și metafizice în romane dominate de corporații monopoliste, guverne autoritariste și stări de conștiință alterată
🎂1949: Billy Gibbons 🇺🇸🎸🎤 ZZ Top
🎂1950: Nelu Ploieșteanu 🇷🇴🎤 a fost unul dintre cei mai cunoscuți interpreți de muzică lăutărească din România
🎂1963: Viorica Dăncilă 🇷🇴🗣
🎂1971: Paul van Dyk 🇩🇪🎧
🎂1979: Mihai Trăistariu 🇷🇴🎤
🎂1981: Krysten Ritter 🇺🇸🎬 Breaking Bad (2008 – 2013), Marvel’s Jessica Jones (2015 – 2019)
🎂1985: Aylin Cadîr 🇷🇴🎤 S-a remarcat pe scenă în anul 2002 în cadrul concursului „Alege Asia” în urma căruia a înființat formația Pops alături de Diana Bișinicu, Minola Anthea Szikszay și Tina Geru

Decese 🕯

🕯️1859: Wilhelm Grimm 🇩🇪✒️ Este co-autor (împreună cu fratele său Jacob Grimm) al Dicționarului limbii germane precum și al unor celebre culegeri de povești, inspirate din motive populare germane
🕯️1891: Ion Ionescu de la Brad 🇷🇴✒️ revoluționar pașoptist român, întemeietorul științei agricole românești
🕯️1943: Nicolae Ghica-Budești 🇷🇴🧱 unul dintre promotorii stilului neoromanesc în arhitectură
🕯️1988: Sylvester James Jr. 🇺🇸🎤 You Make Me Feel (Mighty Real) – 1978. A murit la 41 de ani, complicaţii provocate de virusul HIV
🕯️2018: Mircea Petescu 🇷🇴⚽️
🕯️2018: Anca Pop 🇷🇴🎤 a decedat la 34 de ani după ce a pierdut controlul volanului din motive necunoscute, iar mașina a plonjat în Dunăre, lângă comuna Svinița

Evenimente📋

📋🇧🇭 Ziua naţională a statului Bahrain; marchează ieşirea de sub protecţia britanică (1971)

Calendar 🗒

🗒1575: Un cutremur estimat la 8,5 grade magnitudine a lovit Valdivia, Chile
🗒1653: Oliver Cromwell devine Lord protector al Angliei, Scoției și Irlandei
🗒1707: Vulcanul Fuji, cel mai înalt munte din Japonia, începe ultima sa erupție. Erupția a durat până la 1 ianuarie 1708
🗒1773: În provincia britanică Province of Massachusetts Bay, devenită ulterior statul american Massachusetts, în rada portului Boston, coloniștii distrug prin scufundare o mare cantitate de încărcături de ceai. Evenimentul, cunoscut ca Boston Tea Party devine una din scânteile Revoluției americane
🗒1910: Are loc, la Ussy-les-Moulineaux, lângă Paris, primul zbor experimental din lume al unui avion cu reacție, inventat și pilotat de Henri Coandă
🗒1920: Cutremurul Haiyuan, de 8,5 Mw, lovește provincia Gansu din China, ucigând aproximativ 200.000 de oameni
🗒1938: Este înființat partidul Frontul Renașterii Naționale, sub conducerea regelui Carol al II-lea. După alegerile din iunie 1939, câștigate de FRN, devenit partid unic, un decret-lege cerea tuturor deputaților și senatorilor să poarte uniforma FRN și să presteze juramânt de credință regelui
🗒1944: Al Doilea Război Mondial: Ultima ofensivă germană în Vest: „Ofensiva din Ardeni”
🗒1989: Începe Revoluția Română la Timișoara. În noaptea de 16 spre 17 decembrie au loc confruntări între manifestanți și forțele de ordine
🗒2017: Slujba de înmormântare a Regelui Mihai I al României a avut loc la Catedrala Patriarhală din București

CITEȘTE ȘI:

15 Decembrie, calendarul zilei: Don Johnson împlinește 76 de ani. Moare Nicolae Manea

14 Decembrie, calendarul zilei: Aura Urziceanu împlinește 79 de ani. Un an de la decesul lui Mircea Diaconu

13 Decembrie, calendarul zilei: Actorul Dick Van Dyke împlinește 100 de ani, Steve Buscemi 68. Moare Nichita Stănescu, la 50 de ani

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV „Eroii” din vitrina Recorder au pensii de lux și de peste 7.500 de euro. Ani buni și le-au ținut pitite prin fișete. Gândul publică sumele și culisele industriei pensiilor „nesimțite” din justiție, a grupării USR / Rezist
06:00
„Eroii” din vitrina Recorder au pensii de lux și de peste 7.500 de euro. Ani buni și le-au ținut pitite prin fișete. Gândul publică sumele și culisele industriei pensiilor „nesimțite” din justiție, a grupării USR / Rezist
SCANDAL Scandal în Portul Constanța. Operatorii acuză că sunt sufocați de taxe și abandonați de stat: investiții de miliarde de lei, asumate și nerealizate. „Premierul Bolojan și președintele Nicușor Dan au declarat Portul strategic militar și economic”
00:15
Scandal în Portul Constanța. Operatorii acuză că sunt sufocați de taxe și abandonați de stat: investiții de miliarde de lei, asumate și nerealizate. „Premierul Bolojan și președintele Nicușor Dan au declarat Portul strategic militar și economic”
SHOWBIZ Îl mai ţii minte pe Alex din „Singur Acasă 3”? Cum arată acum actorul Alex D. Linz
22:53
Îl mai ţii minte pe Alex din „Singur Acasă 3”? Cum arată acum actorul Alex D. Linz
EXTERNE Mesajul criptic al lui Rob Reiner în ultimul interviu acordat CNN. Și-a prevestit starul hollywoodian moartea?
22:25
Mesajul criptic al lui Rob Reiner în ultimul interviu acordat CNN. Și-a prevestit starul hollywoodian moartea?
ULTIMA ORĂ Liderul UDMR recunoaște criza din justiție: „E clar că sunt probleme, dar să nu chemați oamenii politici să le rezolve”
22:04
Liderul UDMR recunoaște criza din justiție: „E clar că sunt probleme, dar să nu chemați oamenii politici să le rezolve”
Mediafax
Cel mai lung pod feroviar și rutier din lume a devenit o atracție turistică. Podul supraetajat care leagă cinci insule pare că „se înalță spre cer”
Digi24
Șeful diplomației maghiare lansează avertismente similare cu cele ale Kremlinului: liderii UE împing Europa spre un război cu Rusia
Cancan.ro
Primele REZULTATE ale necropsiei Rodicăi Stănoiu, după ce a fost deshumată. Ce au descoperit medicii legiști
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Adevarul
Trump ar fi dispus să ofere Ucrainei o „garanție de securitate NATO”. Expert: „Un precedent relevant este cazul Suediei și Finlandei”
Mediafax
Trei români au virat câte peste 200.000 de lei la Pilonul 2 într-o singură lună. Care este cea mai mare contribuție într-un cont de pensie obligatorie administrată privat
Click
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”
Digi24
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostei ministru al Justiției urmează să fie dus la INML la cerea procurorilor
Cancan.ro
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns boschetar: ”N-are casă, doarme pe străzi”
Ce se întâmplă doctore
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu! Nu o mai recunoști! Cum arată acum, la 45 de ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Decembrie: Începe o nouă sesiune Rabla 2025. Câți bani primești pentru o mașină nouă
Descopera.ro
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubi, tu mă mai iubesti? – Da, cum să nu, draga mea!
Descopera.ro
De ce bărbații sunt mai expuși la probleme ale inimii și creierului în cazul bolilor renale?

Cele mai noi