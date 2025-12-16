Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: După venirea lui Trump, Ucraina nu mai intră în NATO, cedează teritoriile ocupate și se retrage din teritorii necucerite de ruși

Malina Maria Fulga
16 dec. 2025, 07:30, Marius Tucă Show

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a comentat evoluția negocierilor de pace din Ucraina, dar și consecințele asupra integrității teritoriale a Ucrainei. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Profesorul Valentin Stan, invitat în emisiunea Marius Tucă Show, a criticat ferm retorica conform căreia Ucraina ar putea câștiga războiul cu Rusia. Într-un ton sarcastic, acesta a explicat de ce Ucraina nu ar mai putea susține un conflict armat îndelungat cu Rusia, din cauza lipsei de resurse și armament.

Întâi ne-au spus că va învinge Ucraina, pe urmă, după ce a învins Ucraina, a început războiul cu Europa, adică rușii au atacat Europa cu frigidere și cu mașini de spălat, că luau cipurile, știi? Și acum, fabrica de conserve de la ANSI produce masiv ca să putem dărâma drone, Suhoiuri și alte rachete Kalibr, care numai cu conserve pot fi răsturnate.

Profesorul Stan afirmă că, în urma presiunilor venite din partea Statelor Unite, Ucraina ar putea recurge la cedări teritoriale, în loc să continue confruntarea directă cu Rusia.

Între timp a venit Trump. Și după ce a venit Trump, nu mai intrăm în NATO și cedăm și teritoriile. Și acum ne mai certăm puțin dacă plecăm de acolo de unde suntem, prin Donețk și Lugansk. Și i-a adus și pe europeni la masă, ai văzut? Acum la Berlin. Ca să le spună. Și acum s-au gândit și ei că poate mai bine așa. Decât să vină rușii.

