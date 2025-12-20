Pe 27 februarie 2015, acest tânăr a făcut o poză și a trimis-o familiei. De atunci, a fost dat dispărut și nimeni nu a mai auzit nimic de el. Detaliul bulversant din fotografie.

În februarie 2015, un tânăr alpinist a realizat o ultimă fotografie a unei umbre ciudate, pe care a trimis-o familiei sale și apoi a dispărut fără urmă, scrie ladbible.com.

Daylenn Pua, în vârstă de 18 ani, făcea drumeții prin Haʻikū Stairs din Hawaii, un drum închis, care a fost construit în anii 1940, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, pentru a furniza acces la o stație radio, care să asigure comunicațiile cu navele americane din Oceanul Pacific.

Scările au fost închise publicului larg în 1987, dar oamenii au continuat să le urce și – în ziua dispariției – tânărul încerca să traverse aceste scări, denumite simbolic „Scările spre Rai”.

Pua se afla în vizită la bunica lui, care l-a avertizat să nu se aventureze pe drumul amintit, dar tânărul a decis să încerce provocarea, în ciuda sfatului femeii și a trimis poze din timpul expediției, către familie.

Misteriosul „shadow man”

În una din ultimele fotografii ale adolescentului se vede o figură denumită de atunci „shadow man”, iar adevărul din spatele apariției rămâne învăluit în mister.

Pua a anunțat pe rețelele sociale că va începe aventura în 26 februarie și ultimul contact cu el s-a realizat la ora locală 11 AM.

După ce nu a mai primit niciun semn de la tânăr, timp de 24 de ore, bunica l-a declarat dispărut.

Eforturile de căutare au fost demarate rapid, iar tatăl băiatului i-a strigat numele din elicopter, deasupra locului dispariției.

Strigăte de disperare, în hăul din Hawaii

Unii alipiniști au declarat că au auzit strigăte de ajutor, după ce Pua a dispărut, dar în 3 martie, căutările au fost sistate în mod oficial, după ce salvatorii nu au descoperit nici măcar o urmă.

Sute de voluntari l-au căutat pe tânăr, fără succes, însă. Familia și-a manifestat îngrijorarea cu privire la „omul din umbră”, silueta din ultimele poze ale lui Daylenn Pua, dar nu se știe dacă era vorba de o persoană sau altceva.

Cât despre scările periculoase, acestea rămân închise și oricine se aventurează în zonă riscă o amendă de 1.000 de dolari.

Un drumeț care s-a aventurat în sălbăticie la începutul anului 2025 a spus că măsurile de securitate au fost sporite în zonă, deoarece escaladarea este „de mare risc” și „ilegală”.

Aventurierii sunt arestați pentru încercările lor de a traversa Scările și autoritățile le-ar putea demola, pentru a descuraja turismul periculos în zonă.

Din păcate, în cazul lui Daylenn Pua, este posibil ca tânărul să nu mai fie găsit vreodată și să nu cunoaștem niciodată adevărul despre ce s-a întâmplat, de fapt, cu acesta, scrie sursa citată.

