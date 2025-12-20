Prima pagină » Actualitate » Bild: Viagra face ca brazii de Crăciun să stea mai mult în picioare

Bianca Dogaru
20 dec. 2025, 18:00, Actualitate
Presa din Germania a relatat despre o metodă mai puțin obișnuită prin care oamenii încearcă să păstreze bradul de Crăciun verde pentru mai mult timp. Este vorba despre folosirea medicamentului Viagra, adăugat în apa în care este ținut pomul. 

Sursa foto: Profimedia

Într-un reportaj difuzat în cadrul unei emisiuniun vânzător de brazi a explicat că a întâlnit cumpărători care pun comprimate de Viagra în suportul cu apă al bradului. Scopul este ca pomul să își păstreze acele mai mult timp și să nu se usuce rapid, așa cum se întâmplă de obicei după câteva zile petrecute în interior.

Explicația din spatele acestei metode

Deși la prima vedere ideea pare mai degrabă o glumă, ea are o explicație științifică. În anul 2023, cercetători din Danemarca au realizat un experiment prin care au testat mai multe substanțe pentru a vedea ce ajută cel mai mult ramurile de brad tăiate să reziste în timp. Printre variantele analizate s-au numărat aspirina și Viagra.

Potrivit studiului, ramurile ținute în apă cu sildenafil, substanța activă din Viagra, au rezistat mult mai bine decât cele din apă simplă sau cu alte substanțe și au rămas verzi până la 36 de zile.

Reacția farmaciștilor

Farmaciștii privesc această practică cu rezerve. Ei au atras atenția că folosirea unui medicament destinat tratamentului medical pentru a îngriji un brad de Crăciun nu este o soluție practică. Din punctul lor de vedere, costurile sunt mai mari decât beneficiile, iar pentru majoritatea oamenilor este mai simplu și mai ieftin să cumpere un brad nou.

Subiectul a stârnit curiozitate și amuzament în Germania, însă specialiștii recomandă în continuare metodele clasice de îngrijire a brazilor de Crăciun, precum alimentarea constantă cu apă, evitarea surselor de căldură și păstrarea pomului într-un spațiu răcoros.

Cele mai noi