A înflorit rezervația de bujori sălbatici din comuna Plenița, județul Dolj. Acest tip de bujor este unic în România, deoarece are un singur rând de petale.

Totuși, în acest an, bujorii sălbatici au înflorit cu două săptămâni mai târziu pentru că vremea a fost destul de rece.

„Anul acesta, fiind o primăvară mai rece, s-a întârziat cu 10-12 zile înflorirea bujorilor. Acum ne aflăm în rezervația naturală, care este de circa 50 de hectare de bujor sălbatic, dar predominat este bujor în toată pădurea. Toată pădurea are în jur de 200 de hectare, dar sunt sporadici”, a precizat primarul comunei Plenița, Valentin-Ștefan Brașoveanu.

Florile de bujor cresc printre firele de iarbă și vegetația de primăvară, formând adevărate pete de culoare, iar aspectul lor fragil și parfumul discret îi fac pe mulți vizitatori să se oprească pentru fotografii și plimbări în natură.

„De vreo 7-8 ani vin pe aici. Îmi place peisajul, florile îmi plac foarte mult”, spune o femeie venită din Slatina să vadă rezervația.

Pădurea de bujori de la Plenița este arie protejată și regulile în zonă sunt stricte, iar cei care nu le respectă riscă amenzi foarte mari.

Începând din octombrie 2022, bujorul este floarea națională a României și este serbată annual pe 15 mai.

Din 1970, la Plenița se organizează anual sărbătoarea bujorului, iar în 2026 acest eveniment va avea loc pe 17 mai.

