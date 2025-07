Ce au găsit Piedone și inspectorii ANPC la Costinești, cu doar câteva zile înainte de Beach Please: „Nicio legătură cu turismul civilizat”

Cristian Popescu Piedone, șeful ANPC, și comisarii instituției au descins în acest weekend la Costinești, cu doar câteva zile înainte de festivalul Beach Please, unul dintre cele mai mari evenimente muzicale din Europa. Autoritățile au făcut o serie de verificări, inclusiv la un hotel și la două restaurante, ai căror patroni s-au ales cu amenzi și alte sancțiuni din cauza neregulilor grave, printre care igiena precară și alimente neconforme, transmite MEDIAFAX.

Comisarii ANPC au efectuat controale pe litoral și în acest weekend, inclusiv în stațiunea Costinești, unde peste doar câteva zile turiști din țară dar și din străinătate se vor aduna într-un număr impresionant pentru festivalul Beach Please , desfășurat în perioada 9-13 iulie.

Autoritățile au făcut verificări la un hotel unde „camerele arătau ca după război”, cu frigidere murdare, băi neigienizate, muște în sertare, saltele pătate și baterii de baie defecte.

Șeful ANPC Cristian Popescu Piedone a aplicat o amendă de 10.000 lei și a dispus oprirea temporară a prestării serviciilor în 13 camere, până la remedierea tuturor deficiențelor.

„Astăzi (sâmbătă – n.r.), împreună cu echipele de comisari ANPC, am fost prezent în stațiunea Costinești pentru a verifica respectarea normelor de protecție a consumatorilor. Din păcate, ce am găsit nu are nicio legătură cu turismul civilizat și ospitalitatea pe care românii o merită.