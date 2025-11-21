Iubitorii preparatelor tradiţionale moldoveneşti se pot bucura acum de bucate alese, „ca la mama acasă” într-un restaurant aflat într-un colţ inedit al Statelor Unite, unde aurora boreală luminează cerul aproape în fiecare zi. Soba, pe „slavonește”, poate însemna și dispozitiv de încălzit sau gătit, dar și cameră prietenoasă, aia bună, odaie pentru musafiri.

Sursa foto: Shutterstock

„Știam de la început că aceasta este cea mai potrivită comunitate pentru a ne îndeplini Visul American. Prin muncă asiduă și ambiție, în 2018 am deschis restaurantul visurilor noastre, care ne permite să împărtășim rețete, tradiții și cultura din Moldova până în Alaska Interioară”, se arată pe site-ul restaurantului.

Restaurantul se laudă cu ingrediente proaspete şi de înaltă calitate, atmosferă plăcută şi muzică live.

Și, dacă ținem cont de recenziile de pe site, atât americanii, cât şi imigranţii din România şi Republica Moldova sunt încântaţi de preparatele servite şi, în ciuda faptului că restaurantul este deseori aglomerat, aşteptarea „merită din plin”.