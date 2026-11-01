Război în Ucraina, ziua 1.711. Lavrov și Rubio au pus la punct detaliile pentru întâlnirea Putin-Trump, de la summit-ul APEC, din China

Războiul din Ucraina a intrat sâmbătă, 31 octombrie 2026, în a 1710-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a anunțat că a discutat cu omologul său rus, Serghei Lavrov, despre posibilitatea unei întâlniri între Donald Trump și Vladimir Putin cu ocazia viitorului summit APEC, programat pentru jumătatea lunii noiembrie, în China.

„Am abordat pe scurt…”

„Am abordat pe scurt posibilitatea ca liderii noștri să aibă un schimb de opinii în timpul summitului APEC, de luna viitoare”, a răspuns Rubio într-o conferință de presă susținută în marja unei reuniuni G20 la Atlanta. Secretarul de stat al SUA a precizat că nu a avut o „întâlnire formală” cu omologul său rus, ci mai degrabă „un scurt schimb de cuvinte”.

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Summitul APEC (Cooperarea Economică Asia-Pacific) urmează să aibă loc pe 18 și 19 noiembrie la Shenzhen. Tema războiului din Ucraina va fi dezbătută între participanții la această întâlnire.

La rândul său, Lavrov a declarat că a purtat „o conversație destul de plăcută cu domnul Rubio, din motive evidente scurtă. Am discutat despre unele aspecte ale relațiilor noastre bilaterale, precum și despre cooperarea noastră în cadrul organizațiilor multilaterale”.

Prezența ministrului de Externe al Moscovei la reuniunea G20 – grup din care face parte și Federația Rusă – a stârnit agitație în rândul participanților. Vineri, fotografia de grup tradițională a fost anulată deoarece europenii au refuzat să apară în poză alături de Serghei Lavrov.