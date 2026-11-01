Românii care și-au închis balcoanele fără să dețină o autorizație de construire ar putea fi obligați să achite impozite dublate și nici taxe de 10 ori mai mari. Alexandru Stoica, ministrul Dezvoltării, a clarificat această controversă, anunțând că actualul cadru legal va fi reanalizat și modificat pentru a-i sprijini pe proprietari să reintre în legalitate.

Ministrul Alexandru Stoica vine cu precizări importante pentru toți cetățenii care au balcoane închise fără actele necesare.

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Autoritățile au la dispoziție un răgaz stabilit până în luna august a anului 2027 pentru a găsi o soluție, astfel încât locatarii să își poată reglementa situația locuinelor fără a fi loviți de amenzi sau de cheltuieli nejustificate.

Proceduri simplificate pentru intrarea în legalitate „fără hărțuire”

Alexandru Stoica susține că scopul modificărilor legislative nu este sancționarea proprietarilor, ci găsirea unei modalități prin care aceștia să își poată pune documentele în ordine. Concret, ministrul spune că nimeni nu va fi hărțuit pentru că și-a închis balconul cu bună-credință, iar procedurile trebuie să țină cont de situațiile concrete în care se află proprietarii.

„Vreau să fie foarte clar: românii nu vor plăti taxe înzecite şi nici nu li se va dubla impozitul pentru balcoanele închise! Nimeni nu va fi hărţuit sau pedepsit pentru un balcon pe care l-a închis cu bună-credinţă. În acest caz, scopul statului trebuie să fie acela de a-i ajuta pe oameni să-şi pună actele în ordine, nu de a-i vâna cu amenzi. Codul Urbanismului ne oferă un răgaz până în august 2027 pentru a găsi o soluţie, astfel încât oamenii să aibă actele în ordine. Scopul nu este să sancţionăm, ci să le dăm siguranţa că locuinţa lor are o situaţie complet legală, care să-i ajute inclusiv la vânzare, la moştenire sau în cazul unui credit”, afirmă ministrul într-o postare pe Facebook.

Ce se întâmplă în cazul blocurilor reabilitate termic de către primării

Ministrul arată că există numeroase cazuri în care închiderea balcoanelor a venit în urma unor lucrări de reabilitare termică a blocurilor. În astfel de cazuri, locatarii nu ar trebui să răspundă pentru procedurile administrative din sarcina primăriilor.

Alexandru Stoica spune că autoritățile vor analiza problemele întâlnite de proprietari când aceștia încearcă să intre în legalitate. El respinge inclusiv varianta în care oamenii ar fi trimiși să caute documente emise cu 15 ani în urmă sau ar trebui să plătească sume mari pentru rezolvarea unor situații pentru care nu sunt vinovați.

„Nu vreau să punem degeaba oamenii pe drumuri după acte de acum 15 ani şi nici să-i obligăm la cheltuieli costisitoare. Vom face o analiză a tuturor aspectelor sesizate privind problemele care apar la intrarea în legalitate a balcoanelor închise. Sunt o sumedenie de situaţii în care locatarii s-au trezit cu balcoanele închise în urma unor lucrări de anvelopare a blocurilor, de exemplu. În asemenea cazuri, este absurd să se transfere asupra cetăţenilor problemele privind legalitatea procedurii, fiindcă tot ce ţine de autorizaţii şi de înscrierea în cadastru era obligaţia primăriei”, menţionează ministrul Dezvoltării.

Codul Urbanismului, miezul problemei

Alexandru Stoica admite că elaborarea Codului Urbanismului s-a desfășurat extrem de rapid, actul normativ reprezentând un jalon în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Totuși, ministrul spune că acest lucru nu poate justifica păstrarea unor prevederi care generează situații imposibil de rezolvat în practică.

Toate problemele identificate vor fi inventariate, iar analiza va ajunge la Parlament. Documentul va constitui baza tehnică necesară pentru modificarea legislației, astfel încât regulile privind intrarea în legalitate a balcoanelor să poată fi aplicate în condiții realiste.