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Vučić și Orbán și-au făcut planul, lângă Belgrad, pentru revenirea la vârful politicii: „Am pierdut alegerile, nu și demnitatea. Ne vom întoarce!”

Viktor Orban și Aleksandar Vučić - Foto: Instagram
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Aleksandar Vučić și Viktor Orbán s-au întâlnit lângă Belgrad, după ce amândoi au pierdut alegerile din acest an. Fostul premier maghiar i-a promis sprijin liderului sârb, care a transmis un mesaj despre revenirea la putere: „Ne vom întoarce!”.

Aleksandar Vučić și fostul premier al Ungariei, Viktor Orbán, s-au întâlnit sâmbătă, 31 octombrie, în apropiere de Belgrad, într-un moment în care ambii încearcă să își refacă pozițiile politice după înfrângerile electorale suferite în acest an.

Întâlnirea a avut loc în casa tatălui lui Vučić, iar liderul sârb a publicat ulterior pe Instagram o înregistrare video în care cei doi și-au reafirmat prietenia și sprijinul reciproc, potrivit agenției Tanjug.

Vučić l-a prezentat pe Orbán drept un mare prieten și un frate, înainte de a vorbi despre rezultatele alegerilor și despre intenția de a reveni în prim-planul politicii.

„Amândoi am pierdut recent alegerile, dar nu ne-am pierdut demnitatea, mândria și nici credința. Ne vom întoarce!”, a declarat Aleksandar Vučić, liderul politic sârb.

La rândul său, Viktor Orbán i-a mulțumit pentru invitație și l-a asigurat că poate conta în continuare pe sprijinul său.

„Poți fi sigur, Aleksandar, că sunt întotdeauna de partea ta”, a declarat Viktor Orbán, fostul premier al Ungariei.

Sursa video – Instagram/avucic

Orbán a vorbit și despre relațiile dintre Serbia și Ungaria, prezentând apropierea celor două țări drept un succes comun. Acesta și-a reafirmat angajamentul pentru continuarea cooperării dintre sârbi și unguri și i-a transmis urări de succes Serbiei.

Vučić anunță schimbări în partid și o posibilă revenire la putere în doi ani

Întâlnirea cu Viktor Orbán fusese anunțată de Aleksandar Vučić în zilele care au urmat alegerilor parlamentare din Serbia. Marți seară, liderul sârb declara că Partidul Progresist Sârb ar putea reveni la guvernare în următorii doi ani sau chiar mai devreme.

De asemenea, Vučić a anunțat că formațiunea urmează să treacă prin schimbări interne și că intenționează să dezvolte o cooperare politică mai largă, în acest context fiind menționate și discuțiile cu fostul premier ungar.

„Vom lupta împreună, iar succesul va veni relativ repede”, a declarat Vučić, potrivit agenției slovace TASR, care a citat presa din Ungaria.

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