Ce este complet interzis să faci când este echinocțiul de primăvară. Poți avea ghinion tot anul

Echinocțiul de primăvară marchează echilibrul perfect dintre lumină și întuneric. Reprezintă momentul în care natura renaște, iar în tradiție se spune că tot ceea ce faci în ziua aceasta îți poate afecta întregul an. Tocmai de asta, sunt câteva lucruri strict interzise, despre care se spune că atrag ghinion, energie negativă și blocaje, relatează BZI.

Nu ai voie să te cerți cu nimeni

Echinocțiul înseamnă armonie și echilibru. Orice ceartă sau supărare care are loc în această zi poate să aibă efecte pe termen lung. Se recomandă să eviți orice situație tensionată și să alegi liniștea, chiar dacă ai avea motive să reacționezi.

Este interzis să arunci lucruri din casă

Chiar dacă ți se poate părea că este momentul perfect să faci curățenia de primăvară, tradiția spune că în această zi nu trebuie să arunci nimic important din casă. Acest gest poate simboliza pierderi și poate atrage lipsuri materiale ori ghinion financiar.

Nu este bine să dormi până târziu

Ziua aceasta înseamnă energia noului început. Dacă alegi să dormi mult sau să fii apatic, se spune că vei avea parte de un an leneș, lipsit de oportunități și motivație. Trezitul devreme înseamnă deschidere spre schimbare și succes.

Evită să fii egoist sau să refuzi ajutorul

Orice gest de egoism făcut în această zi se poate întoarce împotriva ta. Dacă cineva îți cere ajutorul și tu îl refuzi fără motiv, poți atrage situații în care și tu vei avea nevoie și nu vei primi sprijin.

Evită hainele închise la culoare

Tradițiile recomandă să eviți culorile închise, mai ales negru sau gri. Ele pot atrage energii negative și pot simboliza stagnarea.

Începe-ți ziua cu un gând bun

Primul gând din ziua echinocțiului îți poate seta tonul pentru următoarele luni. Un gând pozitiv, o rugăciune sau o intenție clară pot aduce noroc și împlinire.

Nu ignora semnalele din jurul tău

Dacă ignori semnele sau mesajele subtile, poți pierde oportunități importante. Fii atent la oameni, la coincidențe și la ceea ce simți.

