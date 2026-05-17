Consilierii președintelui Donald Trump se tem că Xi Jinping ar putea invada Taiwanul în următorii 5 ani, iar lanțul de aprovizionare cu cipuri al SUA nu va putea rezista. Președintele american a îndemnat Taiwan să se calmeze cu independența într-un interviu pentru Fox News, specificând că nu dorește ca SUA să ducă un război la 9.500 de mile cu China.

Taiwan și-a reafirmat sâmbătă independența și suveranitatea față de Republica Populară Chineză în urma comentariilor președintelui SUA. Populația insulei autonome se pregătește în mod intens pentru războiul cu China.

„Această deplasare a semnalat o probabilitate mul mai mare ca Taiwanul să fie pus pe masa negocierilor în următorii cinci ani”, a adăugat consilierul sub anonimat.

Xi Jinping a ordonat armatei chineze să se pregătească pentru „reunificarea cu Taiwan” până în anul 2027.

Impactul asupra economiei SUA

Unul dintre consilieri a spus că Xi s-a folosit de summitul de la Beijing pentru a-și semnala intențiile către SUA:

„Nu suntem o putere în ascensiune. Noi suntem egali. Și Taiwan este al meu”, a spus acesta, potrivit Axios.

Consilierii lui Trump se tem că invazia chineză a Taiwanului ar putea avea repercursiuni devastatoare asupra economiei SUA. Lanțul de aprovizionare cu chipuri nu este pregătit.

Un război în regiunea Indo-Pacific ar putea sufoca lanțul de aprovizionare cu cipuri a companiilor americane producătoare de Inteligență Artificială.

„Nu există nicio modalitate prin care să fim pregătiți din punct de vedere economic. Lanțul de aprovizionare cu cipuri nu va fi nici pe departe aproape de autosuficiență. Pentru directorii generali și pentru economia în ansamblu, nu există o problemă mai presantă decât lanțul de aprovizionare cu cipuri”, a spus un consilier.

Trump i-a lăudat pe mulți directori pentru atacurile asupra Iranului și Venezuelei, precum și pentru presiunile asupra deschiderii piețelor. Unii directori generali l-au însoțit pe Trump sperând că firmele lor vor obține licențe pentru a opera în Republica Populară Chineză.

Sursa Foto: Shutterstock/Hepta

Autorul recomandă: Taiwanul își reafirmă independența după ce Trump a semnalat că nu dorește „un război la 9500 de mile de SUA” cu China