Prima pagină » Știri externe » Consilierii lui Trump se tem că Xi Jinping ar putea invada Taiwanul în următorii 5 ani

Consilierii lui Trump se tem că Xi Jinping ar putea invada Taiwanul în următorii 5 ani

Consilierii lui Trump se tem că Xi Jinping ar putea invada Taiwanul în următorii 5 ani
Consilierii lui Trump se tem că Xi Jinping ar putea invada Taiwanul în următorii 5 ani
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Consilierii președintelui Donald Trump se tem că Xi Jinping ar putea invada Taiwanul în următorii 5 ani, iar lanțul de aprovizionare cu cipuri al SUA nu va putea rezista. Președintele american a îndemnat Taiwan să se calmeze cu independența într-un interviu pentru Fox News, specificând că nu dorește ca SUA să ducă un război la 9.500 de mile cu China.   

Taiwan și-a reafirmat sâmbătă independența și suveranitatea față de Republica Populară Chineză în urma comentariilor președintelui SUA. Populația insulei autonome se pregătește în mod intens pentru războiul cu China.

„Această deplasare a semnalat o probabilitate mul mai mare ca Taiwanul să fie pus pe masa negocierilor în următorii cinci ani”, a adăugat consilierul sub anonimat.

Xi Jinping a ordonat armatei chineze să se pregătească pentru „reunificarea cu Taiwan” până în anul 2027.

Impactul asupra economiei SUA

Unul dintre consilieri a spus că Xi s-a folosit de summitul de la Beijing pentru a-și semnala intențiile către SUA:

„Nu suntem o putere în ascensiune. Noi suntem egali. Și Taiwan este al meu”, a spus acesta, potrivit Axios.

Consilierii lui Trump se tem că invazia chineză a Taiwanului ar putea avea repercursiuni devastatoare asupra economiei SUA. Lanțul de aprovizionare cu chipuri nu este pregătit.

Un război în regiunea Indo-Pacific ar putea sufoca lanțul de aprovizionare cu cipuri a companiilor americane producătoare de Inteligență Artificială.

„Nu există nicio modalitate prin care să fim pregătiți din punct de vedere economic. Lanțul de aprovizionare cu cipuri nu va fi nici pe departe aproape de autosuficiență. Pentru directorii generali și pentru economia în ansamblu, nu există o problemă mai presantă decât lanțul de aprovizionare cu cipuri”, a spus un consilier.

Trump i-a lăudat pe mulți directori pentru atacurile asupra Iranului și Venezuelei, precum și pentru presiunile asupra deschiderii piețelor. Unii directori generali l-au însoțit pe Trump sperând că firmele lor vor obține licențe pentru a opera în Republica Populară Chineză.

Sursa Foto: Shutterstock/Hepta

Autorul recomandă: Taiwanul își reafirmă independența după ce Trump a semnalat că nu dorește „un război la 9500 de mile de SUA” cu China

Recomandarea video

Citește și

Ștefan Popescu: Adevăratele mize ale întâlnirii Trump-Xi. Culisele vizitei la Beijing. Ce nu s-a văzut în presă
14:12
Ștefan Popescu: Adevăratele mize ale întâlnirii Trump-Xi. Culisele vizitei la Beijing. Ce nu s-a văzut în presă
CONTROVERSĂ Atac sângeros în Columbia. Doi colaboratori ai candidatului de dreapta, executați în stil mafiot înaintea alegerilor prezidențiale
10:48
Atac sângeros în Columbia. Doi colaboratori ai candidatului de dreapta, executați în stil mafiot înaintea alegerilor prezidențiale
ACUZAȚII Maia Sandu și Zelenski au criticat planul lui Putin privind simplificarea acordării cetățeniei ruse în Transnistria: „Vrea să-i trimită la război”
10:18
Maia Sandu și Zelenski au criticat planul lui Putin privind simplificarea acordării cetățeniei ruse în Transnistria: „Vrea să-i trimită la război”
ANALIZA de 10 Ziua Victoriei și așa-zisa „slăbiciune” a lui Putin. Avertisment Atlantic Council: „Ar fi o prostie să exagerăm vulnerabilitatea omului puternic de la Kremlin”
10:00
Ziua Victoriei și așa-zisa „slăbiciune” a lui Putin. Avertisment Atlantic Council: „Ar fi o prostie să exagerăm vulnerabilitatea omului puternic de la Kremlin”
RĂZBOI Atac masiv cu peste 500 de drone ucrainene asupra Rusiei. Explozii în Moscova la depozitul Transneft. Sunt cel puțin 3 morți și blocuri avariate
09:30
Atac masiv cu peste 500 de drone ucrainene asupra Rusiei. Explozii în Moscova la depozitul Transneft. Sunt cel puțin 3 morți și blocuri avariate
SĂNĂTATE Alertă sanitară în Canada după primul caz suspect de hantavirus la o pasageră aflată bordul navei de croazieră „MV Hondius”
08:53
Alertă sanitară în Canada după primul caz suspect de hantavirus la o pasageră aflată bordul navei de croazieră „MV Hondius”
Mediafax
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată lista juriului
Digi24
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face Occidentul ca să grăbească prăbușirea regimului
Cancan.ro
Cresc pensiile românilor cu 600 lei, de la 1 ianuarie 2027. Cine beneficiază de această mărire și care este condiția
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Adevarul
Piatra Teiului, marele viaduct de pe lacul Bicaz. Cum s-a schimbat locul de la porțile Moldovei, Bucovinei și Transilvaniei
Mediafax
Eurovision: Val de reacții negative în Moldova după ce juriul a oferit doar 3 puncte României
Click
Două zodii intră într-o perioadă de aur începând cu 21 mai. Se vor afla sub o stea norocoasă, apar oportunități importante și se anunță reușite în plan financiar și sentimental
Digi24
Controversă la Eurovision: Publicul din R. Moldova a acordat 12 puncte României, juriul doar 3. Reacția prezentatoarei Margarita Druță
Cancan.ro
Orașele din România în care plouă toată luna iunie. Meteorologii EaseWeather anunță cea mai ploioasă vară din mileniul trei
Ce se întâmplă doctore
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Foto / Un ARO 243 de armată, scos la vânzare pe OLX. Cât cere proprietarul pentru modelul românesc produs în 1989
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Descopera.ro
Utilizarea medicamentelor pentru slăbit poate avea un dezavantaj surprinzător
CONTROVERSĂ Dragoș Pîslaru spune că este întreținut de soție. Declarația de avere arată că soția are jumătate din venitul demnitarului. Împrumuturile fabuloase pe care le-a acordat Pîslaru
15:43
Dragoș Pîslaru spune că este întreținut de soție. Declarația de avere arată că soția are jumătate din venitul demnitarului. Împrumuturile fabuloase pe care le-a acordat Pîslaru
INCIDENT Bărbat prins în timp ce voia să vândă o pușcă deținută ilegal. Cum a încercat să scape de poliție
15:37
Bărbat prins în timp ce voia să vândă o pușcă deținută ilegal. Cum a încercat să scape de poliție
FILM Imagini de colecție de la Festivalul de la Cannes. Regizorul și fotograful Cristian Radu Nema: „Când ești contemporan cu istoria, ai atins fericirea cu sufletul”
14:50
Imagini de colecție de la Festivalul de la Cannes. Regizorul și fotograful Cristian Radu Nema: „Când ești contemporan cu istoria, ai atins fericirea cu sufletul”
FLASH NEWS După finala Eurovision, Alexandra Căpitănescu se alătură festivalului lui Selly. Anunțul făcut de influencer
14:13
După finala Eurovision, Alexandra Căpitănescu se alătură festivalului lui Selly. Anunțul făcut de influencer
FLASH NEWS Irina Rimes, revoltată după votul Moldovei la Eurovision. Ce a cerut artista
13:36
Irina Rimes, revoltată după votul Moldovei la Eurovision. Ce a cerut artista
FLASH NEWS Calcule. Câte puncte ar fi luat România la Eurovision dacă nu “ne lucrau” moldovenii. Pe ce loc eram
13:25
Calcule. Câte puncte ar fi luat România la Eurovision dacă nu “ne lucrau” moldovenii. Pe ce loc eram

Cele mai noi

Trimite acest link pe